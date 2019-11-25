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Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия встретится с Беларусью и другие матчи
26.11.2019 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня стартовали матчи третьего тура чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.
Беларусь и Россия сыграют в ночь с 26 по 27 ноября.
Пляжный футбол
Чемпионат мира
Асунсьон, Парагвай
Групповой этап
3-й тур
Группа C
27 ноября
Россия – Беларусь – 1.25
26 ноября
ОАЭ – Сенегал – 22.15
Положение в группе: Сенегал – 3 очка (2 игры), Беларусь – 3 (2), ОАЭ – 3 (2), Россия – 3 (2).
Время матчей – белорусское.
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Сегодня стартовали матчи третьего тура чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.
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