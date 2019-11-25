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Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия встретится с Беларусью и другие матчи

26.11.2019 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня стартовали матчи третьего тура чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.

Беларусь и Россия сыграют в ночь с 26 по 27 ноября.

Пляжный футбол

Чемпионат мира

Асунсьон, Парагвай

Групповой этап

3-й тур

Группа C

27 ноября

Россия – Беларусь – 1.25

26 ноября

ОАЭ – Сенегал – 22.15

Положение в группе: Сенегал – 3 очка (2 игры), Беларусь – 3 (2), ОАЭ – 3 (2), Россия – 3 (2).

Время матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня стартовали матчи третьего тура чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.
 
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