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НБА. «Торонто» обыграл «Филадельфию», «Сан-Антонио» уступил «Лейкерс» и другие результаты 

26.11.2019 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

«Торонто» примет «Филадельфию», с которой провел 7-матчевую серию в плей-офф-2019. «Сан-Антонио» сыграет против лидера чемпионата «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Мемфис 126:114 (36:27, 31:29, 37:27, 22:31)
Дата проведения
26 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Уоррен (26), Лэмб (19), Брогдон (14 + 8 передач), Сабонис (13 + 13 подборов + 6 передач), Тернер (7 + 5 блок-шотов)  старт; А. Холидэй (16), Макконнелл (11 + 6 передач), Дж. Холидэй (9), Макдермотт (7), Битадзе (4), Джонсон (0), Лиф (0).
Мемфис
Джарен Джексон (28), Морэнт (19 + 10 передач), Валанчюнас (14 + 11 подборов), Брукс (9 + 7 подборов), Краудер (9)  старт; Кларк (17), Гудурич (5), Хилл (5), Аллен (4), Андерсон (4), Мелтон (0), Джонс (0), Кабокло (0).

Детройт – Орландо 103:88 (23:31, 30:24, 25:15, 25:18)
Дата проведения
26 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Кеннард (20 + 7 передач), Гриффин (17), Браун (13 + 8 подборов), Гэллоуэй (12), Драммонд (7 + 18 подборов)  старт; Михайлюк (12), Вуд (12), М-ф Моррис (5), Макер (3), Роуз (2 + 6 передач).
Орландо
Фурнье (17), Фульц (16), Айзек (10 + 4 блок-шота), Берч (6), Айванду (3)  старт; Росс (19), Огастин (9), Бамба (6 + 12 подборов), Амину (2), Джефферсон (0).

Кливленд – Бруклин 106:108 (26:25, 25:27, 24:29, 31:27)
Дата проведения
26 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Нэнс (20 + 13 подборов), Секстон (18), Осман (15), Гарлэнд (11 + 5 потерь), Томпсон (7 + 10 подборов)  старт; Кларксон (23), Портер (5 + 7 передач), Маккинни (5), Деллаведова (2 + 6 передач).
Бруклин
Динуидди (23 + 9 передач), Аллен (22 + 21 подбор), Харрис (19), Принс (18), Темпл (7)  старт; Муса (8), Пинсон (6), Шамперт (3), Клэкстон (2).

Атланта – Миннесота 113:125 (30:38, 34:16, 26:39, 23:32)
Дата проведения
26 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Янг (37 + 9 передач + 7 потерь), Паркер (22 + 7 подборов), Хантер (7 + 5 потерь), Реддиш (7), Джонс (7)  старт; Фернанду (13), Крэбб (7 + 7 подборов), Бембри (7), Картер (3), Тернер (3), Лень (0).
Миннесота
Таунс (28 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Уиггинс (25), Калвер (14), Грэм (7), Ковингтон (5)  старт; Бэйтс-Диоп (13), Дженг (13), Тиг (8 + 8 передач), Окоги (7), Мартин (3), Белл (2).

Бостон – Сакраменто 103:102 (19:22, 34:24, 22:29, 28:27)
Дата проведения
26 ноября, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Браун (24), Тейтум (20), Смарт (17 + 7 передач + 5 перехватов), Кантер (13 + 9 подборов), Оджелей (7)  старт; Уотерс (7), Эдвардс (6), Р. Уильямс (6), Уонамейкер (3), Г. Уильямс (0).
Сакраменто
Хилд (41), Барнс (20), Холмс (8), Джозеф (5 + 6 передач), Бьелица (4)  старт; Богданович (13 + 8 передач), Феррелл (5), Джайлз (4), Дедмон (2), Джеймс (0).

Майами – Шарлотт 117:100 (36:31, 33:27, 29:24, 19:18)
Дата проведения
26 ноября, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Батлер (21 + 7 передач), Адебайо (21 + 13 подборов), Нанн (19), Робинсон (6), Ленард (4)  старт; Хирро (18), Олиник (15 + 16 подборов), Силва (7), Драгич (6 + 9 передач + 5 потерь).
Шарлотт
Розир (19 + 9 подборов), Грэм (16 + 8 передач + 6 потерь), Зеллер (10), Бриджес (9), Вашингтон (8)  старт; Монк (13), Бийомбо (11), Коди Мартин (4), Батюм (3), Марв. Уильямс (3), Эрнангомес (3), Бэйкон (1).

Торонто – Филадельфия 101:96 (28:34, 23:15, 30:31, 20:16)
Дата проведения
26 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Сиакам (25 + 7 подборов), Ванвлит (24 + 8 передач), Ануноби (12), Пауэлл (10), Марк Газоль (3 + 9 передач)  старт; Холлис-Джефферсон (16 + 10 подборов), Дэвис (11), Буше (0).
Филадельфия
Ричардсон (25), Харрис (18), Хорфорд (11 + 10 подборов), Симмонс (10 + 9 подборов + 14 передач + 7 потерь), Эмбиид (0 + 13 подборов)  старт; Скотт (12), Коркмаз (9), Эннис (5), Нето (3), Тайбулл (3).

Милуоки – Юта 122:118 (23:25, 25:32, 42:26, 32:35)
Дата проведения
26 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Я. Адетокумбо (50 + 14 подборов + 6 передач), Мэттьюз (19), Бледсоу (13), Дивинченцо (6), Б. Лопес (5 + 7 подборов + 4 блок-шота)  старт; Коннотон (11), Ильясова (9), Браун (5), Р. Лопес (4), Корвер (0).
Юта
Богданович (24), Митчелл (20 + 5 потерь), О'Нил (9), Брэдли (8 + 11 подборов), Конли (6 + 9 передач)  старт; Инглс (15), Ньянг (13), Мудиай (12), Грин (11).

Чикаго – Портленд 94:117 (28:27, 26:35, 18:30, 22:25)
Дата проведения
26 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Лавин (18 + 6 потерь), Картер (12 + 9 подборов), Саторански (11), Маркканен (10), Харрисон (3)  старт; Валентайн (11), Уайт (8), Хатчисон (6), Гэффорд (6), Янг (5), Данн (4), Арчидиаконо (0).
Портленд
Энтони (25 + 8 подборов), Макколлум (21), Худ (16), Лиллард (13 + 12 передач), Уайтсайд (13 + 12 подборов)  старт; Лабиссьер (12 + 8 подборов), Бэйзмор (4), Браун (4), Литтл (3), Саймонс (2), Хорд (2), Хезоня (2).

Сан-Антонио – Лейкерс 104:114 (22:25, 34:29, 26:32, 22:28)
Дата проведения
26 ноября, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Олдридж (30), Дерозан (24), Форбс (13), Уайт (11), Пелтль (4 + 8 подборов)  старт; Миллс (6), Мюррей (5 + 8 подборов), Гэй (5), Лайлс (3), Кэрролл (2), Мету (1), Уокер (0).
Лейкерс
Джеймс (33 + 14 передач), Дэвис (19 + 12 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (14), Макги (8), Грин (6 + 9 подборов)  старт; Рондо (13), Дэниелс (11), Кузма (10), Карузо (0), Ховард (0).

Голден Стэйт – Оклахома-Сити 97:100 (28:25, 31:28, 24:21, 14:26)
Дата проведения
26 ноября, 06.30, «Chase Center»
Онлайн матча Статистика
Голден Стэйт
Робинсон (25), Боумэн (24), Паскалл (13 + 10 подборов + 5 потерь), Беркс (7), Коули-Стайн (4)  старт; Пул (11), Спеллмен (7), Крисс (6 + 7 передач).
Оклахома-Сити
Пол (20 + 7 подборов), Галлинари (15 + 7 подборов + 6 передач), Гилджес-Александер (12), Адамс (10 + 10 подборов), Фергюсон (6)  старт; Шредер (22), Ноэл (9 + 5 блок-шотов), Бертон (2), Надер (2), Бэйзли (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
 
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