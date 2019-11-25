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НБА. «Торонто» обыграл «Филадельфию», «Сан-Антонио» уступил «Лейкерс» и другие результаты
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
«Торонто» примет «Филадельфию», с которой провел 7-матчевую серию в плей-офф-2019. «Сан-Антонио» сыграет против лидера чемпионата «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
26 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Уоррен (26),
Лэмб (19),
Брогдон (14 + 8 передач),
Сабонис (13 + 13 подборов + 6 передач),
Тернер (7 + 5 блок-шотов) старт;
А. Холидэй (16),
Макконнелл (11 + 6 передач),
Дж. Холидэй (9),
Макдермотт (7),
Битадзе (4),
Джонсон (0),
Лиф (0).
- Мемфис
-
Джарен Джексон (28),
Морэнт (19 + 10 передач),
Валанчюнас (14 + 11 подборов),
Брукс (9 + 7 подборов),
Краудер (9) старт;
Кларк (17),
Гудурич (5),
Хилл (5),
Аллен (4),
Андерсон (4),
Мелтон (0),
Джонс (0),
Кабокло (0).
- Дата проведения
-
26 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
Кеннард (20 + 7 передач),
Гриффин (17),
Браун (13 + 8 подборов),
Гэллоуэй (12),
Драммонд (7 + 18 подборов) старт;
Михайлюк (12),
Вуд (12),
М-ф Моррис (5),
Макер (3),
Роуз (2 + 6 передач).
- Орландо
-
Фурнье (17),
Фульц (16),
Айзек (10 + 4 блок-шота),
Берч (6),
Айванду (3) старт;
Росс (19),
Огастин (9),
Бамба (6 + 12 подборов),
Амину (2),
Джефферсон (0).
- Дата проведения
-
26 ноября, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
-
Нэнс (20 + 13 подборов),
Секстон (18),
Осман (15),
Гарлэнд (11 + 5 потерь),
Томпсон (7 + 10 подборов) старт;
Кларксон (23),
Портер (5 + 7 передач),
Маккинни (5),
Деллаведова (2 + 6 передач).
- Бруклин
-
Динуидди (23 + 9 передач),
Аллен (22 + 21 подбор),
Харрис (19),
Принс (18),
Темпл (7) старт;
Муса (8),
Пинсон (6),
Шамперт (3),
Клэкстон (2).
- Дата проведения
-
26 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Янг (37 + 9 передач + 7 потерь),
Паркер (22 + 7 подборов),
Хантер (7 + 5 потерь),
Реддиш (7),
Джонс (7) старт;
Фернанду (13),
Крэбб (7 + 7 подборов),
Бембри (7),
Картер (3),
Тернер (3),
Лень (0).
- Миннесота
-
Таунс (28 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь),
Уиггинс (25),
Калвер (14),
Грэм (7),
Ковингтон (5) старт;
Бэйтс-Диоп (13),
Дженг (13),
Тиг (8 + 8 передач),
Окоги (7),
Мартин (3),
Белл (2).
- Дата проведения
-
26 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
-
Браун (24),
Тейтум (20),
Смарт (17 + 7 передач + 5 перехватов),
Кантер (13 + 9 подборов),
Оджелей (7) старт;
Уотерс (7),
Эдвардс (6),
Р. Уильямс (6),
Уонамейкер (3),
Г. Уильямс (0).
- Сакраменто
-
Хилд (41),
Барнс (20),
Холмс (8),
Джозеф (5 + 6 передач),
Бьелица (4) старт;
Богданович (13 + 8 передач),
Феррелл (5),
Джайлз (4),
Дедмон (2),
Джеймс (0).
- Дата проведения
-
26 ноября, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Батлер (21 + 7 передач),
Адебайо (21 + 13 подборов),
Нанн (19),
Робинсон (6),
Ленард (4) старт;
Хирро (18),
Олиник (15 + 16 подборов),
Силва (7),
Драгич (6 + 9 передач + 5 потерь).
- Шарлотт
-
Розир (19 + 9 подборов),
Грэм (16 + 8 передач + 6 потерь),
Зеллер (10),
Бриджес (9),
Вашингтон (8) старт;
Монк (13),
Бийомбо (11),
Коди Мартин (4),
Батюм (3),
Марв. Уильямс (3),
Эрнангомес (3),
Бэйкон (1).
- Дата проведения
-
26 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
-
Сиакам (25 + 7 подборов),
Ванвлит (24 + 8 передач),
Ануноби (12),
Пауэлл (10),
Марк Газоль (3 + 9 передач) старт;
Холлис-Джефферсон (16 + 10 подборов),
Дэвис (11),
Буше (0).
- Филадельфия
-
Ричардсон (25),
Харрис (18),
Хорфорд (11 + 10 подборов),
Симмонс (10 + 9 подборов + 14 передач + 7 потерь),
Эмбиид (0 + 13 подборов) старт;
Скотт (12),
Коркмаз (9),
Эннис (5),
Нето (3),
Тайбулл (3).
- Дата проведения
-
26 ноября, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
-
Я. Адетокумбо (50 + 14 подборов + 6 передач),
Мэттьюз (19),
Бледсоу (13),
Дивинченцо (6),
Б. Лопес (5 + 7 подборов + 4 блок-шота) старт;
Коннотон (11),
Ильясова (9),
Браун (5),
Р. Лопес (4),
Корвер (0).
- Юта
-
Богданович (24),
Митчелл (20 + 5 потерь),
О'Нил (9),
Брэдли (8 + 11 подборов),
Конли (6 + 9 передач) старт;
Инглс (15),
Ньянг (13),
Мудиай (12),
Грин (11).
- Дата проведения
-
26 ноября, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Лавин (18 + 6 потерь),
Картер (12 + 9 подборов),
Саторански (11),
Маркканен (10),
Харрисон (3) старт;
Валентайн (11),
Уайт (8),
Хатчисон (6),
Гэффорд (6),
Янг (5),
Данн (4),
Арчидиаконо (0).
- Портленд
-
Энтони (25 + 8 подборов),
Макколлум (21),
Худ (16),
Лиллард (13 + 12 передач),
Уайтсайд (13 + 12 подборов) старт;
Лабиссьер (12 + 8 подборов),
Бэйзмор (4),
Браун (4),
Литтл (3),
Саймонс (2),
Хорд (2),
Хезоня (2).
- Дата проведения
-
26 ноября, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Олдридж (30),
Дерозан (24),
Форбс (13),
Уайт (11),
Пелтль (4 + 8 подборов) старт;
Миллс (6),
Мюррей (5 + 8 подборов),
Гэй (5),
Лайлс (3),
Кэрролл (2),
Мету (1),
Уокер (0).
- Лейкерс
-
Джеймс (33 + 14 передач),
Дэвис (19 + 12 подборов + 6 передач),
Колдуэлл-Поуп (14),
Макги (8),
Грин (6 + 9 подборов) старт;
Рондо (13),
Дэниелс (11),
Кузма (10),
Карузо (0),
Ховард (0).
- Дата проведения
-
26 ноября, 06.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
-
Робинсон (25),
Боумэн (24),
Паскалл (13 + 10 подборов + 5 потерь),
Беркс (7),
Коули-Стайн (4) старт;
Пул (11),
Спеллмен (7),
Крисс (6 + 7 передач).
- Оклахома-Сити
-
Пол (20 + 7 подборов),
Галлинари (15 + 7 подборов + 6 передач),
Гилджес-Александер (12),
Адамс (10 + 10 подборов),
Фергюсон (6) старт;
Шредер (22),
Ноэл (9 + 5 блок-шотов),
Бертон (2),
Надер (2),
Бэйзли (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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