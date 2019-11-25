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НХЛ. «Даллас» победил «Вегас», «Рейнджерс» обыграли «Миннесоту»

26.11.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Коламбус – Оттава 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
26 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 40 Бьоркстранн (Дженнер, Веренски)

 

Рейнджерс – Миннесота 3:2 (1:0, 0:1, 1:1)
Дата проведения
26 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Шей (Панарин, Деанджело)
1:1 – 37 Паризе (Сперджен, Фиала)
1:2 – 50 Донато (Хартман)
2:2 – 57 Крайдер (Фокс, Панарин)
3:2 – 60 Деанджело (Строум, Панарин)

 

Филадельфия – Ванкувер 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
26 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Миллер (Хорват)
1:1 – 25 Кутюрье (Хегг, Ворачек)
2:1 – 51 Ворачек (Кутюрье, Браун)

 

Питтсбург – Калгари 3:2 (1:1, 1:1, 0:0)
Дата проведения
26 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Дубе (Райан, Андерссон)
1:1 – 11 Гальченюк (Макканн, Кагун)
2:1 – 27 Макканн (Гальченюк)
2:2 – 35 Монахан (Годро, Ткачак)
3:2 – 64 Генцел (Марино, Кагун)

 

Тампа-Бэй – Баффало 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Дата проведения
26 ноября, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Кучеров (Палат)
1:1 – 3 Райнхарт (Айкел, Олофссон)
1:2 – 21 Веси ()
2:2 – 27 Сергачев (Шаттенкирк, Палат)
3:2 – 29 Гурде (Марун, Макдона)
4:2 – 48 Пакетт (Макдона, Чирелли)
5:2 – 49 Палат (Жозеф)

 

Нэшвилл – Сент-Луис 3:2 (2:0, 0:1, 0:1)
Дата проведения
26 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Бонино (Фаббро, Грималди)
2:0 – 11 Джохансен (Форсберг, Йернкрук)
2:1 – 32 Перрон (О′Райлли)
2:2 – 53 Шенн (Парайко, Томас)

 

Даллас – Вегас 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Дата проведения
26 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Радулов (Сегин, Клингберг)
2:0 – 13 Линделль (Сегин, Кольяно)
2:1 – 33 Теодор (Ривс, Каррье)
3:1 – 37 Дикинсон (Клингберг, Радулов)
3:2 – 41 Штястны (Пачиоретти, Стоун)
4:2 – 52 Радулов (Янмарк-Нюлен, Клингберг)

 

Анахайм – Айлендерс 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Дата проведения
26 ноября, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 30 Гецлаф ()
2:0 – 53 Фаулер (Терри, Гецлаф)
3:0 – 54 Каше (Фаулер, Гадбрэнсон)

 

Лос-Анджелес – Сан-Хосе 3:4 (0:1, 1:2, 2:0)
Дата проведения
26 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Карлссон (Кэйн, Кутюр)
0:2 – 26 Майер (Карлссон, Лабанк)
0:3 – 28 Майер (Диллон, Лабанк)
1:3 – 38 Кемпе (Вагнер, Лизотт)
2:3 – 48 Браун (Копитар, Иафалло)
3:3 – 52 Копитар (Кемпе, Иафалло)
3:4 – 62 Марло ()

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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