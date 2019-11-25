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Бывший игрок «Динамо» Кузнецов о чемпионстве МПКЦ в 96-м: «То, что было все куплено, – это однозначно»

26.11.2019 13:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок минского «Динамо» Евгений Кузнецов считает, что МПКЦ (теперь «Славия» Мозырь») в 1996-м году не честно выиграли чемпионат.

– Почему Щекин ушел из «Динамо» в 1997 году?

– Я ушел раньше – в 1996-м – и не знаю всех причин. Честно признаюсь, в тот момент мы с Иваном не очень тесно общались.

– Раз уж вспомнили 96-й. МПКЦ честно выиграл тот чемпионат?

– То, что было все куплено, – это однозначно. Мы проиграли там 1:2 или 0:2, но до игры были очень пугающие настроения. В [мозырском] клубе тогда работал Миша Братченя – первый тренер Белькевича и Хацкевича. И когда мы приехали, он почему-то от них не отходил. Даже ночевал с ними.

– Может, соскучился просто, вот и общался.

– Обрабатывал. А ребята к тому моменту знали, что уже в Киеве. И они могли подспудно захотеть сделать приятное первому тренеру, – сказал Кузнецов.

В сезоне-1996 МПКЦ удался дубль – вместе с чемпионатом дружина Анатолия Юревича выиграла Кубок Беларуси. В чемпионате мозыряне прервали гегемонию минского «Динамо». В чемпионате команда в 30 играх одержала 24 победы, забила 64 мяча и пропустила 17.

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Бывший игрок минского «Динамо» Евгений Кузнецов считает, что МПКЦ (теперь «Славия» Мозырь») в 1996-м году не честно выиграли чемпионат.
 
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