|
Бывший игрок «Динамо» Кузнецов о чемпионстве МПКЦ в 96-м: «То, что было все куплено, – это однозначно»
26.11.2019 13:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший игрок минского «Динамо» Евгений Кузнецов считает, что МПКЦ (теперь «Славия» Мозырь») в 1996-м году не честно выиграли чемпионат.
– Почему Щекин ушел из «Динамо» в 1997 году?
– Я ушел раньше – в 1996-м – и не знаю всех причин. Честно признаюсь, в тот момент мы с Иваном не очень тесно общались.
– Раз уж вспомнили 96-й. МПКЦ честно выиграл тот чемпионат?
– То, что было все куплено, – это однозначно. Мы проиграли там 1:2 или 0:2, но до игры были очень пугающие настроения. В [мозырском] клубе тогда работал Миша Братченя – первый тренер Белькевича и Хацкевича. И когда мы приехали, он почему-то от них не отходил. Даже ночевал с ними.
– Может, соскучился просто, вот и общался.
– Обрабатывал. А ребята к тому моменту знали, что уже в Киеве. И они могли подспудно захотеть сделать приятное первому тренеру, – сказал Кузнецов.
В сезоне-1996 МПКЦ удался дубль – вместе с чемпионатом дружина Анатолия Юревича выиграла Кубок Беларуси. В чемпионате мозыряне прервали гегемонию минского «Динамо». В чемпионате команда в 30 играх одержала 24 победы, забила 64 мяча и пропустила 17.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший игрок «Динамо» Кузнецов о чемпионстве МПКЦ в 96-м: «То, что было все куплено, – это однозначно»
Бывший игрок минского «Динамо» Евгений Кузнецов считает, что МПКЦ (теперь «Славия» Мозырь») в 1996-м году не честно выиграли чемпионат.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)