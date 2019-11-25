Лукашенко о «Динамо»: «Я порадовался, что они стали чемпионами, но для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о завоеванном чемпионстве брестским «Динамо».

«Я порадовался, что они стали чемпионами. Не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие. Но я рад за Брест, что появились волевая, конкурентная команда, руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли – и победили», – сказал Лукашенко.

Как передает БЕЛТА, президент отметил, что в футболе подтягиваются и другие белорусские команды. Он рассчитывает, что в такой конкуренции начнет возрождаться национальный футбол.

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