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Лукашенко о «Динамо»: «Я порадовался, что они стали чемпионами, но для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие»

26.11.2019 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о завоеванном чемпионстве брестским «Динамо».

«Я порадовался, что они стали чемпионами. Не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие. Но я рад за Брест, что появились волевая, конкурентная команда, руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли – и победили», – сказал Лукашенко.

Как передает БЕЛТА, президент отметил, что в футболе подтягиваются и другие белорусские команды. Он рассчитывает, что в такой конкуренции начнет возрождаться национальный футбол.

Лукашенко поздравил «Динамо»: «Благодаря профессиональному подходу вы смогли без госфинансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца болельщиков»

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Теги: Брест
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о завоеванном чемпионстве брестским «Динамо».
 
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