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Лукашенко о «Динамо»: «Я порадовался, что они стали чемпионами, но для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие»
26.11.2019 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о завоеванном чемпионстве брестским «Динамо».
«Я порадовался, что они стали чемпионами. Не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие. Но я рад за Брест, что появились волевая, конкурентная команда, руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли – и победили», – сказал Лукашенко.
Как передает БЕЛТА, президент отметил, что в футболе подтягиваются и другие белорусские команды. Он рассчитывает, что в такой конкуренции начнет возрождаться национальный футбол.
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Лукашенко о «Динамо»: «Я порадовался, что они стали чемпионами, но для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие»
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о завоеванном чемпионстве брестским «Динамо».
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