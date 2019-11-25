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Личка о запрете на общение с прессой: «Моя идея. Сказал, не хочу, чтобы они общались со СМИ или болельщиками, пока не выиграют титул»

26.11.2019 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал о том, что это было его идея ограничить общение команды со СМИ.

– В последнее время «Динамо» закрылось от прессы. Это ваша инициатива или руководителей клуба?

– Моя. После игры с «Шахтером» произошел большой эмоциональный всплеск. После этого сказал футболистам: не хочу, чтобы они общались с болельщиками или журналистами, пока не выиграют титул. Нужно было сосредоточиться только на футболе. Все остальное могло пойти во вред. Вы же помните, что случилось? Кисляк не сдержался – и получил дисквалификацию на пять игр. Сейчас уже все нормально. Сделали работу – никаких ограничений, – сказал Личка.

«Динамо» Брест: «Принято решение о приостановлении взаимодействия со всеми СМИ»

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал о том, что это было его идея ограничить общение команды со СМИ.
 
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