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Личка о запрете на общение с прессой: «Моя идея. Сказал, не хочу, чтобы они общались со СМИ или болельщиками, пока не выиграют титул»
26.11.2019 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал о том, что это было его идея ограничить общение команды со СМИ.
– В последнее время «Динамо» закрылось от прессы. Это ваша инициатива или руководителей клуба?
– Моя. После игры с «Шахтером» произошел большой эмоциональный всплеск. После этого сказал футболистам: не хочу, чтобы они общались с болельщиками или журналистами, пока не выиграют титул. Нужно было сосредоточиться только на футболе. Все остальное могло пойти во вред. Вы же помните, что случилось? Кисляк не сдержался – и получил дисквалификацию на пять игр. Сейчас уже все нормально. Сделали работу – никаких ограничений, – сказал Личка.
«Динамо» Брест: «Принято решение о приостановлении взаимодействия со всеми СМИ»
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Личка о запрете на общение с прессой: «Моя идея. Сказал, не хочу, чтобы они общались со СМИ или болельщиками, пока не выиграют титул»
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал о том, что это было его идея ограничить общение команды со СМИ.
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