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10 игроков «Ливерпуля», 7 игроков «Ман Сити» и 5 игроков «Аякса» вошли в 50 номинантов на попадание в команду года УЕФА
26.11.2019 16:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Ян Облак (
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – «Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Дэйли Блинд, Николас Тальяфико (оба – «Аякс»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»),
Полузащитники:
Нападающие: Эден Азар (
Голосование проводится на сайте УЕФА.
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10 игроков «Ливерпуля», 7 игроков «Ман Сити» и 5 игроков «Аякса» вошли в 50 номинантов на попадание в команду года УЕФА
УЕФА назвал список из 50 номинантов на попадание в команду сезона.
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