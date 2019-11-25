ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 игроков «Ливерпуля», 7 игроков «Ман Сити» и 5 игроков «Аякса» вошли в 50 номинантов на попадание в команду года УЕФА

26.11.2019 16:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

УЕФА назвал список из 50 номинантов на попадание в команду сезона. 

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Ян Облак («Атлетико»), Андре Онана («Аякс»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – «Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Дэйли Блинд, Николас Тальяфико (оба – «Аякс»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Хосе Мария Хименес («Атлетико»);

Полузащитники: Тиаго Алькантара («Бавария»), Донни ван де Бек, Хаким Зиеш (оба – «Аякс»), Джорджиньо Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон (все – «Ливерпуль»), Кевин де Брюйне, Давид Сильва, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона»), Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Фабиан Руис («Наполи»);

Нападающие: Эден Азар («Реал»), Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – «Бавария»), Харри Кейн, Сон Хын Мин (оба – «Тоттенхэм»), Садьо Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино (все – «Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Душан Тадич («Аякс»).

Голосование проводится на сайте УЕФА.

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».

10 игроков «Ливерпуля», 7 игроков «Ман Сити» и 5 игроков «Аякса» вошли в 50 номинантов на попадание в команду года УЕФА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Джефф Плэтт: «У Лукашенко сильная команда. Она играла против минского «Динамо», и мы были посрамлены»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика