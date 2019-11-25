10 игроков «Ливерпуля», 7 игроков «Ман Сити» и 5 игроков «Аякса» вошли в 50 номинантов на попадание в команду года УЕФА

Источник материала: Tribuna.com

назвал список из 50 номинантов на попадание в команду сезона.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Ян Облак ( ), Андре Онана («Аякс»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – «Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Дэйли Блинд, Николас Тальяфико (оба – «Аякс»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), («Реал»), Хосе Мария Хименес («Атлетико»);

Полузащитники: («Бавария»), Донни ван де Бек, Хаким Зиеш (оба – «Аякс»), Джорджиньо Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон (все – «Ливерпуль»), Кевин де Брюйне, Давид Сильва, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона»), Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – ), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Фабиан Руис («Наполи»);

Нападающие: Эден Азар ( ), Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – ), Харри Кейн, Сон Хын Мин (оба – ), Садьо Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино (все – «Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси ( ), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Криштиану Роналду ( ), Душан Тадич ( ).

Голосование проводится на сайте УЕФА.

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