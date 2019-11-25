Дмитрий Билоног: «Рассчитались ли с долгами? Я промолчу. Думаю, по моей реакции все понятно. Да ничего не наладилось»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник минского Дмитрий Билоног рассказал о состоянии дел в клубе.

- Все, наверное, не по плану получилось?

– Да весь сезон не плану пошел, если честно. Задача была – мы ее не выполнили. Будем настраиваться, чтобы таких результатов не было.

- А хоть рассчитались с долгами?