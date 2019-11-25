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Дмитрий Билоног: «Рассчитались ли с долгами? Я промолчу. Думаю, по моей реакции все понятно. Да ничего не наладилось»

26.11.2019 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник минского «Динамо» Дмитрий Билоног рассказал о состоянии дел в клубе.

- Все, наверное, не по плану получилось?

– Да весь сезон не плану пошел, если честно. Задача была – мы ее не выполнили. Будем настраиваться, чтобы таких результатов не было.

- А хоть рассчитались с долгами?

– Я промолчу, спросите это у клуба. Я думаю, по моей реакции все понятно. Да ничего не наладилось. Нету конкретики. Мы не знаем, кто у нас владелец, мы не знаем ни бюджета, ничего мы не знаем, – сказал Билоног в эфире «Спорт-кадра».

 
 
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