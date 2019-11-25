Отец Хабиба: «Бой против Фергюсона – поединок мечты для фанатов»

Источник материала: Tribuna.com

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил поединок сына против на UFC 247.

«Мы подписали контракт и движемся к цели, чтобы стать лучшими независимо от весовой категории. И этот бой как никогда подходит к тому, чтобы стать лучшим.

Оба идут на встречных курсах, и хочу сказать, что в UFC никогда не встречались бойцы, у которых было бы 12 побед подряд. Это бой мечты для всех фанатов смешанных единоборств.

Мы сделаем все зависящее от нас, чтоб принести победу нашим болельщикам и России, а результат за Всевышним», – сказал Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон анонсирован на 18 апреля в Нью-Йорке.

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