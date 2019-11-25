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Отец Хабиба: «Бой против Фергюсона – поединок мечты для фанатов»

26.11.2019 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил поединок сына против Тони Фергюсона на UFC 247.

«Мы подписали контракт и движемся к цели, чтобы стать лучшими независимо от весовой категории. И этот бой как никогда подходит к тому, чтобы стать лучшим.

Оба идут на встречных курсах, и хочу сказать, что в UFC никогда не встречались бойцы, у которых было бы 12 побед подряд. Это бой мечты для всех фанатов смешанных единоборств.

Мы сделаем все зависящее от нас, чтоб принести победу нашим болельщикам и России, а результат за Всевышним», – сказал Нурмагомедов.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон анонсирован на 18 апреля в Нью-Йорке.

Букмекеры: Хабиб – фаворит боя против Фергюсона

Дэйна Уайт: «Хабиб и Фергюсон должны подраться 18 апреля в Нью-Йорке»

 
 
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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил поединок сына против Тони Фергюсона на UFC 247.
 
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