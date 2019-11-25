Сергей Политевич: «Слышал комментарий Баранова о сборной. Давайте мы сначала выйдем на Евро, а потом рассказывать, зачем туда попали»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич отреагировал на реплику Павла Баранова о сборной Беларуси.

Павел Баранов: «С такой игрой в обороне, как это было в начале матча с Черногорией, рассчитывать на чемпионат Европы... Может, лучше тогда не выходить»

«Второй тайм [матча с Черногорией] меня в принципе порадовал. К сожалению, не забили, не сравняли, но какие-то [позитивные моменты] можно искать. А не говорить, что проиграли Черногории без шансов.

Вчера услышал комментарий Павла Баранова. Там была фраза «Зачем тогда уже выходить? Может, с такой игрой лучше не надо?». В смысле «зачем выходить»? Много слышу эту фразу. Но зачем тогда вообще играть, если думать об этом? В любом случае, если мы попадем на чемпионат , нам будет тяжело – этого никто не скрывает. Но подождите, давайте мы сначала выйдем, а уже потом будем рассказывать, зачем туда попали. Пускай тогда уже скажут.

То же самое говорили и про Олимпиаду, когда я туда ездил. Но подождите, пускай сначала кто-то выйдет, чтобы говорить, зачем мы туда поехали. То же самое и здесь. Мы все мечтаем о чемпионате Европы: игроки, страна, люди. Попадем туда – поливайте нас, как хотите. Конечно, мы будем сражаться за выход из группы – может, повезет с квартетом. Но подождите, еще рано говорить, зачем туда выходить. Надо туда выйти, а потом уже будем смотреть», – сказал Политевич в эфире YouTube-канала «Футболка» .