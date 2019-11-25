Сергей Политевич: «В Беларуси немного хороших вариантов, которые меня устроят. В БАТЭ не пойду»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич рассказал о вариантах продолжения карьеры. Напомним, что игрок обороны недавно покинул «Кайрат».

«Наметки есть, а как получится, это посмотрим. У меня сейчас нет железного варианта – есть только разговоры. Но я и сам не тороплюсь. Сейчас у нас только ноябрь. Все оптимальные для меня варианты будут в декабре.

Беларусь? Посмотрим. Скажем так, я не то чтобы не рассматриваю. Если появятся хорошие варианты, поговорим. Но, будем откровенны, здесь немного хороших вариантов, которые меня устроят. Не хвастаюсь. В БАТЭ не пойду. Меня никто и не зовет. Да и обычно как не скажешь, что в БАТЭ не пойдешь – сразу же напишут: «А тебя никто туда и не зовет». Мне задали вопрос – я ответил. В БАТЭ не пойду, а дальше будем разговаривать, если появится интерес», – сказал Политевич в эфире YouTube-канала «Футболка» .