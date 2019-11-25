Зайцев о ЛЧ: «Мы к этому шли и попьем крови кому угодно»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев поделился мнением об участии своего клуба в квалификации Лиги чемпионов.

«Мы отдаем себе отчет, что мы будем начинать не сеянными. Может в каждом туре квалификации выпасть сильный соперник. Но какая нам разница? Мы к этому шли и попьем крови кому угодно», – казал Зайцев в эфире « Спорт-кадра ».

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