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Зайцев о ЛЧ: «Мы к этому шли и попьем крови кому угодно»
26.11.2019 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев поделился мнением об участии своего клуба в квалификации Лиги чемпионов.
«Мы отдаем себе отчет, что мы будем начинать не сеянными. Может в каждом туре квалификации выпасть сильный соперник. Но какая нам разница? Мы к этому шли и попьем крови кому угодно», – казал Зайцев в эфире «
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Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев поделился мнением об участии своего клуба в квалификации Лиги чемпионов.
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