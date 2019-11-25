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Долг «Белшины» составляет 50 тысяч долларов. Цель на следующий сезон – сохранить прописку в высшей лиге
26.11.2019 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Долги «Белшины» после прихода российских инвесторов в 2016 еще не погашены. По информации «Беларусь 5», остается еще примерно 50 тысяч долларов.
Главный тренер бобруйского клуба Эдуард Градобоев рассказал о задачах команды на следующий сезон. Напомним,
«В первый год будет задача стоять сохранить прописку. У нас нет больших финансовых возможностей конкурировать за призовые места», – сказал Градобоев в эфире «
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Долг «Белшины» составляет 50 тысяч долларов. Цель на следующий сезон – сохранить прописку в высшей лиге
Долги «Белшины» после прихода российских инвесторов в 2016 еще не погашены.
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