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Долг «Белшины» составляет 50 тысяч долларов. Цель на следующий сезон – сохранить прописку в высшей лиге

26.11.2019 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Долги «Белшины» после прихода российских инвесторов в 2016 еще не погашены. По информации «Беларусь 5», остается еще примерно 50 тысяч долларов.

Главный тренер бобруйского клуба Эдуард Градобоев рассказал о задачах команды на следующий сезон. Напомним, «Белшина» вышла в высшую Лигу.

«В первый год будет задача стоять сохранить прописку. У нас нет больших финансовых возможностей конкурировать за призовые места», – сказал Градобоев в эфире «Спорт-кадра».

 
 
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Долги «Белшины» после прихода российских инвесторов в 2016 еще не погашены.
 
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