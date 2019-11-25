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Сергей Политевич: «Перед всей командой «Кайрат» Шпилевский назвал Беларусь «паскудной нацией»

26.11.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Сергей Политевич рассказал о конфликте с Алексеем Шпилевским. Напомним, что футболист в минувшем сезоне выступал за «Кайрат», который возглавлял Шпилевский.

– Общения у нас [с тренером] не было. Было тяжело, когда на первом собрании Алексей Шпилевский не очень хорошо выразился о Беларуси. Мягко сказано. Перед всей команде он назвал нашу страну «паскудной нацией». Это цитата. Я сидел среди казахов. По идее, мне надо было что-то ответить. В кулуарах, конечно, мы можем обсудить, если мы все такие — себя же обсуждаешь. В чужой стране это слышать неприятно. Я ждал объяснений. Почему он так сказал. Их не услышал.

- Ты защитил белорусов?

– Сразу — нет. У меня был ступор. И не знал, что я должен был на это ответить. В раздевалке потом объяснил, что у Алексея больше немецкого, чем белорусского. Он долго жил в Германии. Я, например, так не считаю.

- В контексте чего это было сказано?

– В контексте защиты нации Казахстана. Сначала не очень [было сказано] о Казахстане. Нужно было защищаться, и Алексей Николаевич принял самую удобную позицию сказать на себя.

- Так, может, он сам себя оскорбил?

– Конечно, если ты белорус и говоришь о себе так. Значит, оскорбляешь себя. В актовом зале было только два белоруса. Он это так сказал, я сижу – и не знаю, как реагировать. Дальше я не знал, как мне с ним работать, когда такое пренебрежение к своей стране. У него проскакивали фразы «К сожалению, я белорус». Для меня это было непонятно. Поэтому мы с ним не общались. Я люблю свою страну. Здесь родился. Ходил по земле. Мне это дорого, – сказал Политевич в эфире YouTube-канала «Футболка».

 
 
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Белорусский защитник Сергей Политевич рассказал о конфликте с Алексеем Шпилевским.
 
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