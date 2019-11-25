|
Сергей Политевич: «Перед всей командой «Кайрат» Шпилевский назвал Беларусь «паскудной нацией»
26.11.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник
– Общения у нас [с тренером] не было. Было тяжело, когда на первом собрании
- Ты защитил белорусов?
– Сразу — нет. У меня был ступор. И не знал, что я должен был на это ответить. В раздевалке потом объяснил, что у Алексея больше немецкого, чем белорусского. Он долго жил в Германии. Я, например, так не считаю.
- В контексте чего это было сказано?
– В контексте защиты нации Казахстана. Сначала не очень [было сказано] о Казахстане. Нужно было защищаться, и Алексей Николаевич принял самую удобную позицию сказать на себя.
- Так, может, он сам себя оскорбил?
– Конечно, если ты белорус и говоришь о себе так. Значит, оскорбляешь себя. В актовом зале было только два белоруса. Он это так сказал, я сижу – и не знаю, как реагировать. Дальше я не знал, как мне с ним работать, когда такое пренебрежение к своей стране. У него проскакивали фразы «К сожалению, я белорус». Для меня это было непонятно. Поэтому мы с ним не общались. Я люблю свою страну. Здесь родился. Ходил по земле. Мне это дорого, – сказал Политевич в эфире YouTube-канала «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Сергей Политевич рассказал о конфликте с Алексеем Шпилевским.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)