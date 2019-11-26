Крэйг Вудкрофт: «Верю в то, что мы делаем. Верю в нашу систему. Верю, что мы добьемся результата»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт верит в свою команду.

— Вы разделяете мнение гендиректора команды Дмитрия Баскова , который верит, что все еще можно исправить во второй половине сезона?

— А какой ответ вы от меня ждете? Есть вероятность, что скажу: «А я не верю. Вторая половина сезона не будет лучше первой»?

Конечно, я хочу видеть другой результат. Я верю в эту команду. Верю в то, что мы делаем. Верю в нашу систему. Верю, что мы добьемся результата. Когда мы играем по плану, когда выкладываемся на льду, то показываем отличный хоккей. Но если игроки решают не придерживаться плана на игру, то наш хоккей довольно среднего уровня. Да что уж там говорить, ниже среднего. Доказательства вы прекрасно видели.