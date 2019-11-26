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Крэйг Вудкрофт: «Верю в то, что мы делаем. Верю в нашу систему. Верю, что мы добьемся результата»
26.11.2019 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
— Вы разделяете мнение гендиректора команды
— А какой ответ вы от меня ждете? Есть вероятность, что скажу: «А я не верю. Вторая половина сезона не будет лучше первой»?
Конечно, я хочу видеть другой результат. Я верю в эту команду. Верю в то, что мы делаем. Верю в нашу систему. Верю, что мы добьемся результата. Когда мы играем по плану, когда выкладываемся на льду, то показываем отличный хоккей. Но если игроки решают не придерживаться плана на игру, то наш хоккей довольно среднего уровня. Да что уж там говорить, ниже среднего. Доказательства вы прекрасно видели.
Мы не можем допустить ситуацию, при которой соперник будет пользоваться нашей неопытностью и нежеланием действовать по плану. Больше нельзя выдавать хорошую игру на выезде, а потом плохую дома. Только действуя стабильно, мы достигнем результата, к которому стремимся, – сказал
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт верит в свою команду.
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