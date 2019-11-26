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Сергей Политевич: «Не выиграем мы Евро. Наверное, адекватные люди скажут: «Ну хоть один, #####, сказал правду»
26.11.2019 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси
«Ну не выиграем мы Евро. Будем откровенны. Ну попадем мы на Евро, но не выиграем. Наверное, адекватные люди скажут: «Ну хоть один, ##### [блин], сказал правду». Там хватает кому выигрывать.
Нам хотя бы выйти из группы, попасть в 1/4 – для нас это будет вот такой результат. Проиграть в финале вообще будет идеально. Нет, уступить в финале будет плохо, но дойти до него – идеально. Просто проигрывать не хочется», – сказал Политевич в эфире
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Сергей Политевич: «Не выиграем мы Евро. Наверное, адекватные люди скажут: «Ну хоть один, #####, сказал правду»
Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич поделился мнением о возможном попадании сборной Беларуси на Евро-2020.
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