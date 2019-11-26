Крэйг Вудкрофт: «По пути из раздевалки на лед игроки потеряли запал. Не знаю, менял ли что-то в своей игре «Адмирал», но мы просто остановились»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт прокмментировал итоги матча с «Адмиралом» (2:3 ОТ).

«Поздравляю с победой соперника. Мы начали уверенно, грамотно действовали тактически. Заставили соперника ошибаться. В первом периоде играли здорово. В перерыве внесли изменения. Попросили работать больше. Увы, по пути из раздевалки на лед игроки потеряли запал. Не знаю, менял ли что-то в своей игре , но мы просто остановились. Соперник воспользовался шансом вернуться в игру.