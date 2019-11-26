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Крэйг Вудкрофт: «По пути из раздевалки на лед игроки потеряли запал. Не знаю, менял ли что-то в своей игре «Адмирал», но мы просто остановились»

26.11.2019 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокмментировал итоги матча с «Адмиралом» (2:3 ОТ).

«Поздравляю с победой соперника. Мы начали уверенно, грамотно действовали тактически. Заставили соперника ошибаться. В первом периоде играли здорово. В перерыве внесли изменения. Попросили работать больше. Увы, по пути из раздевалки на лед игроки потеряли запал. Не знаю, менял ли что-то в своей игре «Адмирал», но мы просто остановились. Соперник воспользовался шансом вернуться в игру.

Во втором перерыве снова поговорили с командой. Но ничего не получилось: снова встали. «Адмирал» сравнял счет. В овертайме нас дожали», — сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокмментировал итоги матча с «Адмиралом» (2:3 ОТ).
 
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