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Крэйг Вудкрофт: «По пути из раздевалки на лед игроки потеряли запал. Не знаю, менял ли что-то в своей игре «Адмирал», но мы просто остановились»
26.11.2019 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
«Поздравляю с победой соперника. Мы начали уверенно, грамотно действовали тактически. Заставили соперника ошибаться. В первом периоде играли здорово. В перерыве внесли изменения. Попросили работать больше. Увы, по пути из раздевалки на лед игроки потеряли запал. Не знаю, менял ли что-то в своей игре
Во втором перерыве снова поговорили с командой. Но ничего не получилось: снова встали. «Адмирал» сравнял счет. В овертайме нас дожали», — сказал
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Крэйг Вудкрофт: «По пути из раздевалки на лед игроки потеряли запал. Не знаю, менял ли что-то в своей игре «Адмирал», но мы просто остановились»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокмментировал итоги матча с «Адмиралом» (2:3 ОТ).
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