|
Виктор Гончаров: «У «Минчанки» задача та, что была два года назад – попасть в четверку лучших команд Европы»
26.11.2019 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров рассказал о положении дел в команде.
– Я девчонкам сказал, что мы потеряли сегодня зрителя. Давайте, возвращать на свою арену болельщика.
- Как выигрывать конкуренцию с другими видами спорта?
– Мы только игрой можем привлечь зрителя. Результатом и игрой.
- Может ли
– В этом году даже тяжелее ,чем в прошлом. Но мы не теряем надежды. Будет кровавый чемпионат в этом году.
У нас задача та, что была два года назад – попасть в четверку лучших команд Европы, – сказал Гончаров в эфире «
«Минчанка» в чемпионате России занимает 9-е место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Гончаров: «У «Минчанки» задача та, что была два года назад – попасть в четверку лучших команд Европы»
Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров рассказал о положении дел в команде.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)