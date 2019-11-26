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Виктор Гончаров: «У «Минчанки» задача та, что была два года назад – попасть в четверку лучших команд Европы»

26.11.2019 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров рассказал о положении дел в команде.

– Я девчонкам сказал, что мы потеряли сегодня зрителя. Давайте, возвращать на свою арену болельщика.

- Как выигрывать конкуренцию с другими видами спорта?

– Мы только игрой можем привлечь зрителя. Результатом и игрой.

- Может ли «Минчанка» попасть в плей-офф (чемпионата России – прим)

– В этом году даже тяжелее ,чем в прошлом. Но мы не теряем надежды. Будет кровавый чемпионат в этом году.

У нас задача та, что была два года назад – попасть в четверку лучших команд Европы, – сказал Гончаров в эфире «Спорт-кадра».

«Минчанка» в чемпионате России занимает 9-е место.

 
 
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Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров рассказал о положении дел в команде.
 
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