Левандовски сделал самый быстрый покер в истории ЛЧ и возглавил гонку бомбардиров. У него 10 голов в 5 играх

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Баварии» забил четыре гола в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (6:0).

31-летний поляк сделал покер за 14 минут и 31 секунду, установив рекорд турнира.

После самого быстрого покера в истории Лиги чемпионов на счету Левандовского 10 голов в 5 играх.

Он лучший бомбардир турнира на данный момент. У Эрлинга Холанда из «Зальцбурга» 7 мячей.

Левандовски забил 33 гола в 30 играх сезона.

Онлайн всех матчей дня ЛЧ: «Атлетико» в Турине, «ПСЖ» в Мадриде

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».