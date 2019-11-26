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Левандовски сделал самый быстрый покер в истории ЛЧ и возглавил гонку бомбардиров. У него 10 голов в 5 играх
27.11.2019 00:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Баварии»
31-летний поляк сделал покер за 14 минут и 31 секунду, установив рекорд турнира.
После самого быстрого покера в истории Лиги чемпионов на счету Левандовского 10 голов в 5 играх.
Он лучший бомбардир турнира на данный момент. У Эрлинга Холанда из «Зальцбурга» 7 мячей.
Левандовски
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Левандовски сделал самый быстрый покер в истории ЛЧ и возглавил гонку бомбардиров. У него 10 голов в 5 играх
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил четыре гола в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (6:0).
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