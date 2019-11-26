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НБА. «Клипперс» обыграли в гостях «Даллас», «Денвер» был сильнее «Вашингтона»

27.11.2019 07:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.

«Даллас» Дончича примет одного из главных фаворитов сезона «Клипперс». «Денвер» дома сыграет с «Вашингтоном»

НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Клипперс 99:114 (27:34, 19:28, 31:31, 22:21)
Дата проведения
27 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

Денвер – Вашингтон 117:104 (25:23, 39:24, 22:22, 31:35)
Дата проведения
27 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.
 
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