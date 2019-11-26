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НБА. «Клипперс» обыграли в гостях «Даллас», «Денвер» был сильнее «Вашингтона»
27.11.2019 07:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
«Даллас» Дончича примет одного из главных фаворитов сезона
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.
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