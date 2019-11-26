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Еврокубок. Женщины. «Цмокi» в гостях у «Енисея»

27.11.2019 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Еврокубок

Женщины

Группа D

Енисей Россия – Цмокi-Мiнск Беларусь

27 ноября, 15.30

Положение команд: Енисей – 4-0, Хатай – 3-1, Цмокi-Мiнск – 1-3, Ружомберок – 0-4.

 
 
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Еврокубок Женщины Группа D Енисей Россия – Цмокi-Мiнск Беларусь 27 ноября, 15.30 Положение команд: Енисей – 4-0, Хатай – 3-1, Цмокi-Мiнск – 1-3, Ружомберок – 0-4.
 
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