|
Оказывается, в игре «Юности» есть проблемы. «Гомель» просто обязан воспользоваться этим
27.11.2019 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 27 ноября, матчем между «Юностью» и «Гомелем» завершится программа первого этапа «Париматч-Экстралиги». Встреча пройдет в Минске и начнется в 18:00.
Фаворитом противостояния является «Юность». Неудивительно, что на победу минчан в основное время в линии
В таком случае почему бы «Гомелю» не продолжить серию неплохих игр против «Юности»? Но, конечно, лучше подстраховаться. На победу гостей с форой +2.0
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 27 ноября, матчем между «Юностью» и «Гомелем» завершится программа первого этапа «Париматч-Экстралиги».
|
Архив (Новости Спорта)
Свежие газеты