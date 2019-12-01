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Оказывается, в игре «Юности» есть проблемы. «Гомель» просто обязан воспользоваться этим

27.11.2019 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 27 ноября, матчем между «Юностью» и «Гомелем» завершится программа первого этапа «Париматч-Экстралиги». Встреча пройдет в Минске и начнется в 18:00.

Фаворитом противостояния является «Юность». Неудивительно, что на победу минчан в основное время в линии букмекерской компании «Париматч» предлагают скромный коэффициент 1.33. Команда Александра Макрицкого вылетела из Лиги чемпионов и теперь полностью сконцентрировалась на родном чемпионате. И все бы хорошо, но хоккей «Юности» в последних матчах уже немного не тот как месяц назад, когда команда громила соперника за соперником. Далеко не самая уверенная победа над «Лидой» и поражение от «Немана» заставили усомниться, а получится ли обыграть крепкий «Гомель». Тем более подопечные Сергея Стася набрали хорошие кондиции к середине чемпионата. Да и вообще у «рысей» складываются матчи против «Юности» в этом сезоне. Команда из города на Соже выиграла в двух встречах из трех.

В таком случае почему бы «Гомелю» не продолжить серию неплохих игр против «Юности»? Но, конечно, лучше подстраховаться. На победу гостей с форой +2.0 букмекерская компания «Париматч» предлагает хороший коэффициент 1.82.

Оказывается, в игре «Юности» есть проблемы. «Гомель» просто обязан воспользоваться этим

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня, 27 ноября, матчем между «Юностью» и «Гомелем» завершится программа первого этапа «Париматч-Экстралиги».
 
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Париматч-Экстралига. «Юность» принимает «Гомель»
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