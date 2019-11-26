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Энрот и Грецкий лидируют в голосовании на Матч Звезд КХЛ
27.11.2019 10:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В январе в Москве состоится традиционный Матч Звезд КХЛ. Прямо сейчас болельщики выбирают его участников с помощью голосования на официальном сайте. По его итогам лучшие вратарь, защитник и нападающий в каждом дивизионе станут участниками Матча Звезд. На попадание в команду дивизиона Тарасова претендуют сразу два игрока минского «Динамо». Форвард Вячеслав Грецкий и голкипер Йонас Энрот лидируют в голосовании болельщиков.
По состоянию на утро среды у Вячеслава Грецкого 2230 голосов, на 1130 больше, чем у ближайшего преследователя – Кирилла Капризова из ЦСКА.
Йонас Энрот с 2300 голосами опережает на 150 пунктов голкипера ЦСКА Илью Сорокина.
Кроме того, среди защитников в дивизионе Тарасова лидирует белорус Илья Шинкевич, выступающий за «Витязь».
Итоги голосования будут подведены в воскресенье, 1 декабря. После этого других игроков выберут журналисты и лига. Матч Звезд КХЛ-2020 состоится 19 января.
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В январе в Москве состоится традиционный Матч Звезд КХЛ.
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