Энрот и Грецкий лидируют в голосовании на Матч Звезд КХЛ

Источник материала: Tribuna.com

В январе в Москве состоится традиционный Матч Звезд КХЛ. Прямо сейчас болельщики выбирают его участников с помощью голосования на официальном сайте. По его итогам лучшие вратарь, защитник и нападающий в каждом дивизионе станут участниками Матча Звезд. На попадание в команду дивизиона Тарасова претендуют сразу два игрока минского «Динамо». Форвард Вячеслав Грецкий и голкипер Йонас Энрот лидируют в голосовании болельщиков.

По состоянию на утро среды у Вячеслава Грецкого 2230 голосов, на 1130 больше, чем у ближайшего преследователя – Кирилла Капризова из ЦСКА.

Йонас Энрот с 2300 голосами опережает на 150 пунктов голкипера ЦСКА Илью Сорокина.

Кроме того, среди защитников в дивизионе Тарасова лидирует белорус Илья Шинкевич, выступающий за «Витязь».

Итоги голосования будут подведены в воскресенье, 1 декабря. После этого других игроков выберут журналисты и лига. Матч Звезд КХЛ-2020 состоится 19 января.