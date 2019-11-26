ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колячонок, Протас, Оксентюк и еще 29 игроков вошли в расширенный список молодежной сборной Беларуси на домашний МЧМ

27.11.2019 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Тренерский штаб молодежной (U-20) сборной Беларуси назвал расширенный список хоккеистов, которые претендуют на участие в домашнем чемпионате мира среди сверстников в дивизионе 1А. Турнир пройдет с 9 по 15 декабря на «Чижовка-Арене».

В список вошли 32 хоккеиста:

Вратари: Никита Толопило (2000, Динамо Мн, КХЛ), Ростислав Зиновенко (2001), Алексей Колосов (2002, оба — Беларусь U-20);

Защитники: Владислав Колячонок (2001, Флинт, OHL), Илья Соловьев (2000, Сагино, OHL), Павел Денисов (2001, Динамо Мн, КХЛ), Вадим Щечин (2000, Юность), Павел Воронов (2000, Гомель), Владислав Барковский (2001), Дмитрий Козорез (2001), Александр Шкрабов (2000), Владимир Ерменков (2000), Алексей Котеловский (2000, все — Беларусь U-20);

Нападающие: Алексей Протас, Илья Усов (оба – 2001, Принс-Альберт, WHL), Владимир Алистров (2001, Эдмонтон, WHL), Евгений Оксентюк (2001, Флинт, OHL), Валентин Демченко (2002, Бе-Комо, QMJHL), Виктор Масилевич (2000, Су-Сити, USHL), Виталий Пинчук (2002, Кингстон, OHL), Илья Казьянин (2000, Динамо Мн, КХЛ), Нассер Субхи (2001, Гомель), Павел Ажгирей (2000, Неман), Никита Пышкайло (2000, Динамо Мл), Егор Буяльский (2001), Илья Крылович (2000), Даниил Мартынов (2001), Александр Пальчик (2002), Матвей Курилович (2001), Олег Качеловский (2001), Данила Климович (2003), Арсений Спивак (2001, все — Беларусь U-20).

Команда начнет подготовку к домашнему турниру 29 ноября на базе «Чижовка-Арены». Хоккеисты из североамериканских клубов присоединятся к команде в первых числах декабря. 3 и 4 числа месяца «молодежка» проведет совместные игровые тренировки с юниорской сборной Беларуси (U-18).

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренерский штаб молодежной (U-20) сборной Беларуси назвал расширенный список хоккеистов, которые претендуют на участие в домашнем чемпионате мира среди сверстников...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Дэйна Уайт: «Хабиб и Фергюсон должны подраться 18 апреля в Нью-Йорке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика