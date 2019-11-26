Колячонок, Протас, Оксентюк и еще 29 игроков вошли в расширенный список молодежной сборной Беларуси на домашний МЧМ

Источник материала: Tribuna.com

Тренерский штаб молодежной (U-20) сборной Беларуси назвал расширенный список хоккеистов, которые претендуют на участие в домашнем чемпионате мира среди сверстников в дивизионе 1А. Турнир пройдет с 9 по 15 декабря на «Чижовка-Арене».

В список вошли 32 хоккеиста:

Вратари: Никита Толопило (2000, Динамо Мн, КХЛ), Ростислав Зиновенко (2001), Алексей Колосов (2002, оба — Беларусь U-20);

Защитники: Владислав Колячонок (2001, Флинт, OHL), Илья Соловьев (2000, Сагино, OHL), Павел Денисов (2001, Динамо Мн, КХЛ), Вадим Щечин (2000, Юность), Павел Воронов (2000, Гомель), Владислав Барковский (2001), Дмитрий Козорез (2001), Александр Шкрабов (2000), Владимир Ерменков (2000), Алексей Котеловский (2000, все — Беларусь U-20);

Нападающие: Алексей Протас, Илья Усов (оба – 2001, Принс-Альберт, WHL), Владимир Алистров (2001, Эдмонтон, WHL), Евгений Оксентюк (2001, Флинт, OHL), Валентин Демченко (2002, Бе-Комо, QMJHL), Виктор Масилевич (2000, Су-Сити, USHL), Виталий Пинчук (2002, Кингстон, OHL), Илья Казьянин (2000, Динамо Мн, КХЛ), Нассер Субхи (2001, Гомель), Павел Ажгирей (2000, Неман), Никита Пышкайло (2000, Динамо Мл), Егор Буяльский (2001), Илья Крылович (2000), Даниил Мартынов (2001), Александр Пальчик (2002), Матвей Курилович (2001), Олег Качеловский (2001), Данила Климович (2003), Арсений Спивак (2001, все — Беларусь U-20).

Команда начнет подготовку к домашнему турниру 29 ноября на базе «Чижовка-Арены». Хоккеисты из североамериканских клубов присоединятся к команде в первых числах декабря. 3 и 4 числа месяца «молодежка» проведет совместные игровые тренировки с юниорской сборной Беларуси (U-18).