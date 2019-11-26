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«Беларуськалий» выделит ФК «Шахтер» 1,3 млн рублей за рекламные услуги, ХК «Шахтер» – 1,39 млн

27.11.2019 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Беларуськалий» выделит футбольному «Шахтеру» 1,3 миллиона рублей согласно договору об оказании рекламных услуг.

Согласно протоколу от 20.11.2019, опубликованному на едином портале финансового рынка, «Беларуськалий» заключил аналогичный договор и с хоккейным клубом «Шахтер» на сумму чуть больше — 1 393 176 рублей.

Балансовая стоимость активов по состоянию на 1 октября составляет 8 761 381 тысяч рублей.

«Беларуськалий» выделит ФК «Шахтер» 1,3 млн рублей за рекламные услуги, ХК «Шахтер» – 1,39 млн

 
 
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«Беларуськалий» выделит футбольному «Шахтеру» 1,3 миллиона рублей согласно договору об оказании рекламных услуг.
 
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