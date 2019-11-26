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Боксеры – в призерах

27.11.2019 — Новости Спорта | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Боксеры – в призерахВ Могилеве прошел турнир по боксу среди юношей 12-13 лет на призы мастера спорта СССР международного класса А. Банина, в котором приняли участие и юные кричевские боксеры – воспитанники СДЮШОР.
Выступление кричевлян на турнире прошло успешно. Первые места завоевали Роман Григорьев (вес 52 кг), Данила Сугаков (вес 56 кг), Богдан Федько (вес 68 кг). Серебряным призером турнира стал Александр Селецов (вес 48 кг). «Бронзу» завоевали Аркадий Силкин (вес 46 кг), Максим Путило (вес 50 кг), Влад Левченко (вес 52 кг) и Илья Кляус (вес 54 кг).
А. Стрельцов.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве прошел турнир по боксу среди юношей 12-13 лет на призы мастера спорта СССР международного класса А. Банина, в
 
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