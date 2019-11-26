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Боксеры – в призерах
27.11.2019 — Новости Спорта | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В Могилеве прошел турнир по боксу среди юношей 12-13 лет на призы мастера спорта СССР международного класса А. Банина, в котором приняли участие и юные кричевские боксеры – воспитанники СДЮШОР.
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В Могилеве прошел турнир по боксу среди юношей 12-13 лет на призы мастера спорта СССР международного класса А. Банина, в
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