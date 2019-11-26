Боксеры – в призерах

Источник материала: Кричевская жизнь

В Могилеве прошел турнир по боксу среди юношей 12-13 лет на призы мастера спорта СССР международного класса А. Банина, в котором приняли участие и юные кричевские боксеры – воспитанники СДЮШОР.

Выступление кричевлян на турнире прошло успешно. Первые места завоевали Роман Григорьев (вес 52 кг), Данила Сугаков (вес 56 кг), Богдан Федько (вес 68 кг). Серебряным призером турнира стал Александр Селецов (вес 48 кг). «Бронзу» завоевали Аркадий Силкин (вес 46 кг), Максим Путило (вес 50 кг), Влад Левченко (вес 52 кг) и Илья Кляус (вес 54 кг).

А. Стрельцов.