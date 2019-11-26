ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортивные МАЗы отправились на «Дакар» в Саудовскую Аравию

27.11.2019 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в ралли-рейде «Дакар-2020», который в этот раз пройдет по территории Саудовской Аравии. Впервые во всемирно известном марафоне примет участие капотный МАЗ, вместе с ним поедут еще две «боевые машины». Сегодня автомобили выехали из Минска.

«Дакар» перемещается из Южной Америки на Аравийский полуостров. Гонщикам предстоит преодолеть почти 8 тыс. км по территории, из них более половины придется на спецучастки. По пути будут встречаться песчаные трассы и участки с дюнами, ожидаются и опасные каменистые отрезки.

Беларусь выставила на ралли-рейд сразу три экипажа. Среди них – капотный МАЗ, который стал самым быстрым на гонке в Марокко и хорошо показал себя на «Шелковом пути», когда лидировал большую часть ралли. Два других пилота будут управлять бескапотными грузовиками. На одном из грузовиков стоит автоматическая коробка передач.

Лидер команды Сергей Вязович поедет на капотном МАЗе вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Антоном Запорощенко. Пилот Александр Василевский отправится в путь со штурманом Дмитрием Вихренко и механиком Виталием Мурылевым. Еще один экипаж поведет «на автомате» Алексей Вишневский, которому составят компанию штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Ралли-рейд «Дакар-2020» начнется 5 января в Джидде, а завершится 17 января в Киддии. Гонщикам предстоит преодолеть 7,8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км спецучастков. В марафоне примут участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в ралли-рейде «Дакар-2020», который в этот раз пройдет по территории Саудовской Аравии.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лебедев и Архипов продлили контракты с «Городеей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика