Спортивные МАЗы отправились на «Дакар» в Саудовскую Аравию

Источник материала: Tribuna.com

Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в ралли-рейде «Дакар-2020», который в этот раз пройдет по территории Саудовской Аравии. Впервые во всемирно известном марафоне примет участие капотный МАЗ, вместе с ним поедут еще две «боевые машины». Сегодня автомобили выехали из Минска.

«Дакар» перемещается из Южной Америки на Аравийский полуостров. Гонщикам предстоит преодолеть почти 8 тыс. км по территории, из них более половины придется на спецучастки. По пути будут встречаться песчаные трассы и участки с дюнами, ожидаются и опасные каменистые отрезки.

Беларусь выставила на ралли-рейд сразу три экипажа. Среди них – капотный МАЗ, который стал самым быстрым на гонке в Марокко и хорошо показал себя на «Шелковом пути», когда лидировал большую часть ралли. Два других пилота будут управлять бескапотными грузовиками. На одном из грузовиков стоит автоматическая коробка передач.

Лидер команды Сергей Вязович поедет на капотном МАЗе вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Антоном Запорощенко. Пилот Александр Василевский отправится в путь со штурманом Дмитрием Вихренко и механиком Виталием Мурылевым. Еще один экипаж поведет «на автомате» Алексей Вишневский, которому составят компанию штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Ралли-рейд «Дакар-2020» начнется 5 января в Джидде, а завершится 17 января в Киддии. Гонщикам предстоит преодолеть 7,8 тыс. км, в том числе 5 тыс. км спецучастков. В марафоне примут участие свыше 350 экипажей со всего мира, из них около 50 будут бороться за пьедестал в классе грузовиков.