Варвара Новик – бронзовый призер республиканских соревнований!

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С 21 по 23 ноября в Гомеле прошло первенство Республики Беларусь по вольной борьбе в программе спартакиады ДЮСШ среди спортсменов 2003-2004 годов рождения.

Команду ДЮСШ Ганцевичского райисполкома представляли на соревнованиях столь высокого уровня два спортсмена – Константин Иванович и Варвара Новик.

В итоге среди девушек в своей весовой категории (до 43 килограмм) ганцевчанка Варвара Новик стала бронзовым призером, за что была награждена медалью и почетным дипломом.

Владимир СОКОЛОВ.

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