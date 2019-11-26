Юрий Кендыш: «Босс «Шерифа» всего один раз спускался в раздевалку. Его поведение можно было сравнить с тем, что было у Лукашенко, когда тот зашел в коровник в Могилеве»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Юрий Кендыш рассказал о выступлении за молдавский «Шериф».

– Выступать за «Шериф» – все равно, что играть за БАТЭ, где ничья – сродни поражению?

– Конечно! Мы могли победить с неплохим счетом, но если игра не нравилась руководству, то в целях мотивации оно могло задержать зарплату на пару недель. Все взрослые люди и понимают, что ты приехал зарабатывать и кормить семью. А если деньги задерживают, нужно работать еще качественнее. В принципе, это где-то справедливо, но порой было психологически тяжеловато находиться под определенным прессом. В таком клубе ты просто не имеешь права на ошибку. С другой стороны – это сильно закаляет характер.

– В «Шерифе» были разносы, сравнимые с теми, которые в свое время устраивал в БАТЭ Анатолий Капский?

– Босс «Шерифа» всего один раз за два с половиной года спускался в раздевалку. Тогда его эмоции и поведение можно было сравнить с тем, что было у Александра Григорьевича Лукашенко, когда тот зашел в коровник в Могилеве. В тот момент было реально страшновато, – сказал Кендыш.