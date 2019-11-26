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Луис Энрике: «Морено сказал, что хочет поехать на Евро, а после стать моим вторым тренером. У него чрезмерные амбиции»
27.11.2019 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об отношениях с экс-тренером национальной команды Робертом Морено.
Энрике недавно
«У нас была встреча с Роберто Морено. Он сказал мне, что хочет поехать на Евро, и если я захочу, то после турнира он вновь будет моим вторым тренером.
Меня это не удивляет, я видел, как он работает. Для меня это неправильно, я бы не стал так поступать. На мой взгляд, его чрезмерные амбиции не добродетель, это большой недостаток. Я понимаю его позицию, но не разделяю ее.
Я сказал ему, что больше не вижу его своим вторым тренером. Мы доброжелательно завершили встречу. Затем я позвонил сотрудникам моего штаба, чтобы узнать их мнение и поделиться своим, чтобы никто не исказил мои слова.
С точки зрения профессионализма, я не могу критиковать Морено, он был хорошо подготовлен. Я ни в чем не сомневался, пока слова не разошлись с действиями. Я не хороший в этой ситуации, но и не плохой.
Испытываю гордость от того, что буду руководить Испанией на чемпионате Европы. Это один из фаворитов, проблема в том, что есть еще 6 или 8 фаворитов. Я знаю о сложностях, но с большим желанием встречаю их», – сказал Энрике.
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Луис Энрике: «Морено сказал, что хочет поехать на Евро, а после стать моим вторым тренером. У него чрезмерные амбиции»
Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об отношениях с экс-тренером национальной команды Робертом Морено.
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