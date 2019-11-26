ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Луис Энрике: «Морено сказал, что хочет поехать на Евро, а после стать моим вторым тренером. У него чрезмерные амбиции»

27.11.2019 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об отношениях с экс-тренером национальной команды Робертом Морено.

Энрике недавно вернулся на пост, который покинул летом после смерти дочери Ксаны от остеосаркомы. Морено, который был помощником тренера до его ухода, а затем стал главным, а сейчас ушел из сборной.

«У нас была встреча с Роберто Морено. Он сказал мне, что хочет поехать на Евро, и если я захочу, то после турнира он вновь будет моим вторым тренером.

Меня это не удивляет, я видел, как он работает. Для меня это неправильно, я бы не стал так поступать. На мой взгляд, его чрезмерные амбиции не добродетель, это большой недостаток. Я понимаю его позицию, но не разделяю ее. 

Я сказал ему, что больше не вижу его своим вторым тренером. Мы доброжелательно завершили встречу. Затем я позвонил сотрудникам моего штаба, чтобы узнать их мнение и поделиться своим, чтобы никто не исказил мои слова. 

С точки зрения профессионализма, я не могу критиковать Морено, он был хорошо подготовлен. Я ни в чем не сомневался, пока слова не разошлись с действиями. Я не хороший в этой ситуации, но и не плохой. 

Испытываю гордость от того, что буду руководить Испанией на чемпионате Европы. Это один из фаворитов, проблема в том, что есть еще 6 или 8 фаворитов. Я знаю о сложностях, но с большим желанием встречаю их», – сказал Энрике.

В сборной Испании опять беда с тренерами – Луис Энрике вернулся, но подменявший его Морено обиделся и ушел

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».

Луис Энрике: «Морено сказал, что хочет поехать на Евро, а после стать моим вторым тренером. У него чрезмерные амбиции»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об отношениях с экс-тренером национальной команды Робертом Морено.
 
Новости дня
Новости спорта
 
The Athletic: Протас добился наибольшего прогресса среди игроков, выбранных на драфте НХЛ-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика