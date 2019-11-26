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Бахар предварительно договорился о переходе в минское «Динамо»
27.11.2019 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
21-летний полузащитник минского «Динамо» Иван Бахар предварительно договорился о переходе в минское «Динамо».
Об этом сообщили ведущие подкаста Tribuna.com «Кава, спорт и бла-бла-бла».
Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны солигорского «Шахтера» и молдавского «Шерифа».
В текущем сезоне чемпионата Беларуси на счету Бахара 7 голов и 4 голевые передачи в 28 матчах.
Иван Бахар для канала «ЧестнОК»
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21-летний полузащитник минского «Динамо» Иван Бахар предварительно договорился о переходе в минское «Динамо».
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