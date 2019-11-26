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Бахар предварительно договорился о переходе в минское «Динамо»

27.11.2019 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

21-летний полузащитник минского «Динамо» Иван Бахар предварительно договорился о переходе в минское «Динамо».

Об этом сообщили ведущие подкаста Tribuna.com «Кава, спорт и бла-бла-бла».

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны солигорского «Шахтера» и молдавского «Шерифа».  

В текущем сезоне чемпионата Беларуси на счету Бахара 7 голов и 4 голевые передачи в 28 матчах.

Иван Бахар для канала «ЧестнОК» повторил лучшие футбольные челленджи мира.

 
 
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21-летний полузащитник минского «Динамо» Иван Бахар предварительно договорился о переходе в минское «Динамо».
 
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