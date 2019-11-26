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«Барселона» не проигрывает дома больше года

27.11.2019 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 27 ноября, в рамках группы Лиги чемпионов «Барселона» принимает дортмундскую «Боруссию». Матч начнется в 23:00 по белорусскому времени.

В последний раз «Барселона» проигрывала на «Камп Ноу» 11 ноября 2018 года, когда в чемпионате Испании уступила «Бетису» (3:4). Также испанская команда ни в одном из матчей текущей группы ЛЧ не забивала вместе с соперником более трех мячей.

В линии букмекерской компании «Марафон» на исход «Барселона (победа) или ничья + тотал меньше 3.5» предлагают коэффициент 2.06. На то, что эта ставка не пройдет дают 1.75.

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Сегодня, 27 ноября, в рамках группы Лиги чемпионов «Барселона» принимает дортмундскую «Боруссию».
 
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