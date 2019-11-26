Отец Зайцева об экс-жене сына: «В полиции есть материалы, как она издевается над моей внучкой, принимает наркотики и совокупляется при детях»

Источник материала: Tribuna.com

Отец российского защитника «Оттавы» Никиты Зайцева отреагировал на обвинения в похищении собственных внучек.

Экс-жена хоккеиста обратилась в полицию, заявив, что неизвестные избили няню ее дочек и похитили девочек. Маргарита обвинила в этом семью Зайцева.

«Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отец этих детей.

Пока не принято решение суда, с кем будут дети, Маргарита не давала видеться отцу с ребенком. Он приехал, увидел, что их увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их.

В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной в тот момент, когда рядом находятся дети», – сказал Игорь Зайцев.

Ранее стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой Маргаритой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя.