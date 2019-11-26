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Ольга Хижинкова: «Марадона мечтал тренировать, а Брест предлагал ему представительскую функцию. Он не согласился»
27.11.2019 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова рассказала, почему легендарный в прошлом футболист Диего Марадона не приехал в Беларусь во второй раз.
«Второй приезд Марадоны в Брест не состоялся, потому что Диего мечтал тренировать команду, а наш клуб предлагал представительскую миссию. Марадона с ней внутренне не согласился. Поэтому, получив предложение от мексиканского «Дорадоса», он его принял», – сказала Хижинкова.
Напомним, в мае 2018 года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», а в июле прилетел в Брест. Однако уже в сентябре аргентинец стал главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», выступающего во втором по силе футбольном дивизионе Мексики. В июне 2019 Марадона оставил пост. Сейчас специалист в качестве главного тренера работает на родине в клубе «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы. При этом легенда мирового футбола не забывает про брестчан. В своем Instagram Марадона поздравил «Динамо-Брест» с первым чемпионством.
Марадона на русском написал брестскому «Динамо»: «Мои поздравления!
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