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Месси поставил рекорд ЛЧ, забив 34 разным клубам. Он обошел Роналду и Рауля

28.11.2019 00:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.

Немецкий клуб стал 34-й командой, которой аргентинец забивал в рамках этого турнира – никто в истории Лиги чемпионов не забивал большему количеству клубов.

Месси обошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и экс-нападающего «Реала» Рауля, которые смогли забить 33 разным командам.

 

 
 
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.
 
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