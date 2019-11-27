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Месси поставил рекорд ЛЧ, забив 34 разным клубам. Он обошел Роналду и Рауля
28.11.2019 00:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.
Немецкий клуб стал 34-й командой, которой аргентинец забивал в рамках этого турнира – никто в истории Лиги чемпионов не забивал большему количеству клубов.
Месси обошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и экс-нападающего «Реала» Рауля, которые смогли забить 33 разным командам.
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.
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