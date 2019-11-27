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Питер Ливен: «На предсезонке в Дубае играли с 2 китайскими клубами, и Зайцев сказал, что нам нужно победить, чтобы помочь его бизнесу»
28.11.2019 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер брестского «Динамо»
«В Дубае мы играли с двумя клубами китайской Суперлиги, и президент клуба зашел в раздевалку и сказал, что нам нужно победить, чтобы помочь его бизнесу. И я подумал: «Это же только предсезонка», – сказал Ливен.
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Питер Ливен: «На предсезонке в Дубае играли с 2 китайскими клубами, и Зайцев сказал, что нам нужно победить, чтобы помочь его бизнесу»
Тренер брестского «Динамо» Питер Ливен рассказал о предсезонке 2019 года в Дубае.
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