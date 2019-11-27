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Месси получит «Золотой мяч»-2019 (Cope)
28.11.2019 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Барселоны» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча»-2019, утверждает Cope.
Ранее
Обладатель награды будет назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. Месси и Роналду выигрывали «Золотой мяч» по пять раз.
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча»-2019, утверждает Cope.
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