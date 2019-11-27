Питер Ливен: «Динамо» Брест может дать бой командам уровня «Селтика» и «Рейнджерса» в еврокубках»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер брестского «Динамо» Питер Ливен считает, что клуб может достойно сыграть в еврокубках.

«Нам предстоит дебют в Лиге чемпионов. Хотел бы я сыграть в еврокубках против «Ренджерса» или ? Да, и я действительно думал об этом. Мне кажется, у «Динамо» может получиться дать бой, особенно дома.

Было бы потрясающе, если бы клуб получил признание в Европе», – сказал Ливен.

Питер Ливен: «На предсезонке в Дубае играли с двумя китайскими клубами, и Зайцев сказал, что нам нужно победить, чтобы помочь его бизнесу»