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Питер Ливен: «Динамо» Брест может дать бой командам уровня «Селтика» и «Рейнджерса» в еврокубках»

28.11.2019 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер брестского «Динамо» Питер Ливен считает, что клуб может достойно сыграть в еврокубках.

«Нам предстоит дебют в Лиге чемпионов. Хотел бы я сыграть в еврокубках против «Ренджерса» или «Селтика»? Да, и я действительно думал об этом. Мне кажется, у «Динамо» может получиться дать бой, особенно дома.

Было бы потрясающе, если бы клуб получил признание в Европе», – сказал Ливен.

Питер Ливен: «На предсезонке в Дубае играли с двумя китайскими клубами, и Зайцев сказал, что нам нужно победить, чтобы помочь его бизнесу»

 
 
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Тренер брестского «Динамо» Питер Ливен считает, что клуб может достойно сыграть в еврокубках.
 
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