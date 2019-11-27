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Питер Ливен: «Динамо» Брест может дать бой командам уровня «Селтика» и «Рейнджерса» в еврокубках»
28.11.2019 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер брестского «Динамо» Питер Ливен считает, что клуб может достойно сыграть в еврокубках.
«Нам предстоит дебют в Лиге чемпионов. Хотел бы я сыграть в еврокубках против «Ренджерса» или
Было бы потрясающе, если бы клуб получил признание в Европе», – сказал Ливен.
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Тренер брестского «Динамо» Питер Ливен считает, что клуб может достойно сыграть в еврокубках.
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