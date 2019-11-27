Источник материала: Tribuna.com

Возле стадиона «Динамо» в Минске предлагают построить подземный транспортный тоннель. Это предусмотрено градостроительным проектом детального планирования в границах ул. Ульяновской – р. Свислочь – ж/д Минск-Борисов – ул. Свердлова, сообщает сайт администрации Ленинского района Минска.

Предполагается, что в этой зоне под ул. Ульяновской будет построен подземный транспортный тоннель. Он соединит ул. Ульяновскую с ул. Жуковского и перспективным первым транспортным кольцом. Его планируется построить в Минске к 2030 году.

Застройку вдоль ул. Свердлова (жилые здания и здания Белорусского государственного технологического университета) хотят реконструировать с сохранением параметров застройки и благоустройством территории. Территорию вдоль ул. Белорусской (многоквартирное жилье и общежития БГТУ) реконструируют с благоустройством внутри дворовых территорий. В проекте принято решение увеличить территорию Ляховского сквера. Вдоль реки предполагается размещение спортивного комплекса с бассейном. Некоторые здания, которые находятся в границах ул. Ульяновской – р. Свислочь – ж/д Минск-Борисов – ул. Свердлова, планируется снести.

Дополнительно к существующей проектом предлагается организовать велосипедные дорожки вдоль улиц Свердлова, Ульяновской, Белорусской.

Общественное обсуждение по градостроительному проекту состоится с 2 по 26 декабря. Презентация проекта пройдет 4 декабря в 17.30 в актовом зале администрации Ленинского района.

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