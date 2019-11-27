ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возле стадиона «Динамо» в Минске предлагают построить подземный транспортный тоннель

28.11.2019 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Возле стадиона «Динамо» в Минске предлагают построить подземный транспортный тоннель. Это предусмотрено градостроительным проектом детального планирования в границах ул. Ульяновской – р. Свислочь – ж/д Минск-Борисов – ул. Свердлова, сообщает сайт администрации Ленинского района Минска.

Предполагается, что в этой зоне под ул. Ульяновской будет построен подземный транспортный тоннель. Он соединит ул. Ульяновскую с ул. Жуковского и перспективным первым транспортным кольцом. Его планируется построить в Минске к 2030 году.

Застройку вдоль ул. Свердлова (жилые здания и здания Белорусского государственного технологического университета) хотят реконструировать с сохранением параметров застройки и благоустройством территории. Территорию вдоль ул. Белорусской (многоквартирное жилье и общежития БГТУ) реконструируют с благоустройством внутри дворовых территорий. В проекте принято решение увеличить территорию Ляховского сквера. Вдоль реки предполагается размещение спортивного комплекса с бассейном. Некоторые здания, которые находятся в границах ул. Ульяновской – р. Свислочь – ж/д Минск-Борисов – ул. Свердлова, планируется снести.

Дополнительно к существующей проектом предлагается организовать велосипедные дорожки вдоль улиц Свердлова, Ульяновской, Белорусской.

Общественное обсуждение по градостроительному проекту состоится с 2 по 26 декабря. Презентация проекта пройдет 4 декабря в 17.30 в актовом зале администрации Ленинского района.

«Можно выйти на среднюю посещаемость в 7-8 тысяч». Как экс-сотрудник донецкого «Шахтера» стал главным по маркетингу в минском «Динамо»

А вы знали, где по Беларуси разбросаны старые сидушки с минского стадиона «Динамо»?

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле стадиона «Динамо» в Минске предлагают построить подземный транспортный тоннель.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Питер Ливен: «Динамо» Брест может дать бой командам уровня «Селтика» и «Рейнджерса» в еврокубках»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика