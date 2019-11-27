Борисовский исполком ответил на инициативу переименовать улицу и стадион в честь Анатолия Капского

Источник материала: Tribuna.com

Борисовский исполком ответил на предложение переименовать улицу города и «Борисов-Арену» в честь Анатолия Капского.

Ранее футбольный агент Валерий Исаев запустил флешмоб , чтобы стадион в Борисове был назван в честь Анатолия Капского. Позднее была создана петиция с этой инициативой.

Хацкевич, Гуренко, Нестеренко, Костицыны и еще 145 спортсменов подписали открытое письмо с просьбой переименовать борисовский стадион в «Капский-Арену»









Фото: Твиттер Anton Motolko