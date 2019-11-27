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Борисовский исполком ответил на инициативу переименовать улицу и стадион в честь Анатолия Капского

28.11.2019 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Борисовский исполком ответил на предложение переименовать улицу города и «Борисов-Арену» в честь Анатолия Капского.

Ранее футбольный агент Валерий Исаев запустил флешмоб, чтобы стадион в Борисове был назван в честь Анатолия Капского. Позднее была создана петиция с этой инициативой.

Хацкевич, Гуренко, Нестеренко, Костицыны и еще 145 спортсменов подписали открытое письмо с просьбой переименовать борисовский стадион в «Капский-Арену»

Борисовский исполком ответил на инициативу переименовать улицу и стадион в честь Анатолия Капского

Борисовский исполком ответил на инициативу переименовать улицу и стадион в честь Анатолия Капского

Фото: Твиттер Anton Motolko

 
 
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Борисовский исполком ответил на предложение переименовать улицу города и «Борисов-Арену» в честь Анатолия Капского.
 
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