|
Борисовский исполком ответил на инициативу переименовать улицу и стадион в честь Анатолия Капского
28.11.2019 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Борисовский исполком ответил на предложение переименовать улицу города и «Борисов-Арену» в честь Анатолия Капского.
Ранее футбольный агент Валерий Исаев
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борисовский исполком ответил на предложение переименовать улицу города и «Борисов-Арену» в честь Анатолия Капского.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)