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Беларусь опустилась на 87-е место в рейтинге ФИФА
28.11.2019 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Беларусь опустилась на одну строчку и занимает теперь 87-е место. Команда Михаила Мархеля набрала 1280 очков.
Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:
1. Бельгия – 1765 очков
2. Франция – 1733
3. Бразилия – 1712
4. Англия – 1661
5. Уругвай – 1645
6 (7). Хорватия – 1642
7 (6). Португалия – 1639
8. Испания – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбия – 1622
85 (85) Узбекистан – 1289
86 (88) Гаити – 1285
87 (86) – Беларусь – 1280
91 (90). Грузия — 1267...
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ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных.
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