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Исаев об ответе Борисовского исполкома: «Мы сами выбрали чиновников, которые разговаривают на непонятном языке»

28.11.2019 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал ответ Борисовского исполкома на инициативу переименовать улицу и стадион в честь Анатолия Капского

«Мы сами выбрали таких чиновников, которые разговаривают на непонятном нам языке. Вместо двух простых и понятных фраз страницы деликатно-трусливого отказа.

А подписи простых людей в петиции, поддержка в сетях, обращение ведущих спортсменов страны – это для вас не мнение граждан?» – написал Исаев в своем Facebook.

Власти Борисова ответили на инициативу увековечить память Капского. Вы что-нибудь поняли из этого письма?

 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал ответ Борисовского исполкома на инициативу переименовать улицу и стадион в честь Анатолия Капского «Мы сами...
 
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