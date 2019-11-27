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Исаев об ответе Борисовского исполкома: «Мы сами выбрали чиновников, которые разговаривают на непонятном языке»
28.11.2019 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал
«Мы сами выбрали таких чиновников, которые разговаривают на непонятном нам языке. Вместо двух простых и понятных фраз страницы деликатно-трусливого отказа.
А подписи простых людей в петиции, поддержка в сетях, обращение ведущих спортсменов страны – это для вас не мнение граждан?» – написал Исаев в своем
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Исаев об ответе Борисовского исполкома: «Мы сами выбрали чиновников, которые разговаривают на непонятном языке»
Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал ответ Борисовского исполкома на инициативу переименовать улицу и стадион в честь Анатолия Капского «Мы сами...
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