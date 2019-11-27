Исаев об ответе Борисовского исполкома: «Мы сами выбрали чиновников, которые разговаривают на непонятном языке»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал ответ Борисовского исполкома на инициативу переименовать улицу и стадион в честь Анатолия Капского

«Мы сами выбрали таких чиновников, которые разговаривают на непонятном нам языке. Вместо двух простых и понятных фраз страницы деликатно-трусливого отказа.

А подписи простых людей в петиции, поддержка в сетях, обращение ведущих спортсменов страны – это для вас не мнение граждан?» – написал Исаев в своем Facebook.

Власти Борисова ответили на инициативу увековечить память Капского. Вы что-нибудь поняли из этого письма?