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Василий Хомутовский: «Сколько матчей мы вытащили в концовках? Это и есть характер. Чемпионский характер. Командный дух»
28.11.2019 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал о пресс-конференции после чемпионского матча против
- На пресс-конференции помимо
– Это была идея Марцела. И спасибо ему огромное за этот шаг. Это уважение к своему тренерскому штабу и к той работе, которую делал каждый из нас. Ну и на пресс-конференции тоже проявились эмоции. Особенно когда команда забежала с шампанским. Это топ!
– Вы хоть что-то успели сказать на пресс-конференции?
– Марцел сразу заявил: «Задавайте вопросы моим ассистентам». И каждый из нас сказал то, что хотел. Я сказал, что достижение цели невозможно без команды. Если бы кто-то один выпадал, мы бы этой цели не достигли. Мы вместе проходили через тяжелые моменты и матчи. Сколько матчей мы вытащили в концовках? Это и есть характер. Чемпионский характер. Командный дух. И задача на следующий год его сохранить, – сказал Хомутовский.
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Василий Хомутовский: «Сколько матчей мы вытащили в концовках? Это и есть характер. Чемпионский характер. Командный дух»
Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал о пресс-конференции после чемпионского матча против «Витебска» (1:0).
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