Василий Хомутовский: «Сколько матчей мы вытащили в концовках? Это и есть характер. Чемпионский характер. Командный дух»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал о пресс-конференции после чемпионского матча против (1:0).

- На пресс-конференции помимо был весь тренерский штаб. Видел такое впервые.

– Это была идея Марцела. И спасибо ему огромное за этот шаг. Это уважение к своему тренерскому штабу и к той работе, которую делал каждый из нас. Ну и на пресс-конференции тоже проявились эмоции. Особенно когда команда забежала с шампанским. Это топ!

– Вы хоть что-то успели сказать на пресс-конференции?

– Марцел сразу заявил: «Задавайте вопросы моим ассистентам». И каждый из нас сказал то, что хотел. Я сказал, что достижение цели невозможно без команды. Если бы кто-то один выпадал, мы бы этой цели не достигли. Мы вместе проходили через тяжелые моменты и матчи. Сколько матчей мы вытащили в концовках? Это и есть характер. Чемпионский характер. Командный дух. И задача на следующий год его сохранить, – сказал Хомутовский.

«Когда работаешь системно, когда объясняешь вратарям нюансы, то неважно Гутор у тебя или кто-то другой». Хомутовский – о триумфе Бреста

