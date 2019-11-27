ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Василий Хомутовский: «Сколько матчей мы вытащили в концовках? Это и есть характер. Чемпионский характер. Командный дух»

28.11.2019 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал о пресс-конференции после чемпионского матча против «Витебска» (1:0).

- На пресс-конференции помимо Марцела Лички был весь тренерский штаб. Видел такое впервые.

– Это была идея Марцела. И спасибо ему огромное за этот шаг. Это уважение к своему тренерскому штабу и к той работе, которую делал каждый из нас. Ну и на пресс-конференции тоже проявились эмоции. Особенно когда команда забежала с шампанским. Это топ!

– Вы хоть что-то успели сказать на пресс-конференции?

– Марцел сразу заявил: «Задавайте вопросы моим ассистентам». И каждый из нас сказал то, что хотел. Я сказал, что достижение цели невозможно без команды. Если бы кто-то один выпадал, мы бы этой цели не достигли. Мы вместе проходили через тяжелые моменты и матчи. Сколько матчей мы вытащили в концовках? Это и есть характер. Чемпионский характер. Командный дух. И задача на следующий год его сохранить, – сказал Хомутовский.

«Когда работаешь системно, когда объясняешь вратарям нюансы, то неважно Гутор у тебя или кто-то другой». Хомутовский – о триумфе Бреста
 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал о пресс-конференции после чемпионского матча против «Витебска» (1:0).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Покинувший «Динамо» Молодечно после матча с «Могилевом» Сырей перешел в «Химик»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика