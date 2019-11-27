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Василий Хомутовский: «Зайцев – человек слова. И это один из факторов успеха. Ты понимаешь, что бы президент клуба не говорил, все будет сделано»

28.11.2019 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский поделился мнением о руководителе клуба Александре Зайцеве.

– За «золото» вам положены большие бонусы?

– Тебе же Александр Николаевич ответил – все согласно договоренностям. Зайцев – человек слова. И это один из факторов успеха. Ты понимаешь, что бы президент клуба не говорил, все будет сделано. Можно даже никаких документов не подписывать. За полтора года, что я в «Динамо», все, даже устные, договоренности выполнялись.

– Снова про деньги. После «Шахтера» «Динамо» закрылось от прессы. Это правда, что после игры с «Ислочью» Зайцев оштрафовал вас за флеш-комментарий телевизионщикам?

– Я подумал, что запрет не распространяется на подобные флеш-интервью, где я говорю только по матчу. В карьере сталкивался с подобными запретами, но они касались больших интервью, а не работы на играх. Вот и поговорил без задней мысли. Ну и шеф поступил интересно. Подошел после: «Вася, ты дал интервью и оштрафован». Назвал сумму и сказал отдать ее на нужды команды. И сказано это было спокойно и с улыбкой. И я воспринял это с улыбкой.

Подобное отношение к этому приобрел в Германии и Румынии. Если на теории у кого-то звонил телефон или кто-то опаздывал на тренировку, остальные игроки улыбались и аплодировали. А тренер просто писал на доске сумму штрафа, которую игрок потом отдавал в командную кассу. И я сказал шефу: «Без проблем». В команде штрафы собирает Олег Веретило. Сейчас приедем в Брест – отдам. Знаю, что деньги пойдут на благое дело: ребята много занимаются благотворительностью, – сказал Хомутовский.

«Когда работаешь системно, когда объясняешь вратарям нюансы, то неважно Гутор у тебя или кто-то другой». Хомутовский – о триумфе Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский поделился мнением о руководителе клуба Александре Зайцеве.
 
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