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Василий Хомутовский: «Всегда говорю: «Ребята, когда уеду в Европу уже в качестве тренера, вы и без меня должны уметь анализировать свою работу»

28.11.2019 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский поделился подробностями своей работы.

«Мне не нужны вратари-роботы. Они не развиваются. Мне нужен вратарь, который будет мои объяснения пропускать через себя, понимать, [зачем это] надо, и пытаться это делать. Мне нужны интеллектуалы, которые могут анализировать свою работу. Я им всегда говорю: «Ребята, когда уеду в Европу уже в качестве тренера, вы и без меня должны понимать и уметь эффективно анализировать свою работу».

Они должны работать так: подметил, проанализировал, применил, подметил, проанализировал, применил. Тогда будут развиваться. И мне очень приятно, когда на тренировке Гутору, Павлюченко и Наумовичу хочешь что-то сказать, а они уже руку поднимают: «Понял, надо было вот так вот сделать».

Кроме того вратарь должен хорошо разбираться в тактике. Должен понимать все перемещения игроков, успевать подсказать и быстрее, чем полевые, ориентироваться в тактических перестроениях соперника. Он должен быть умным человеком», – сказал Хомутовский.

«Когда работаешь системно, когда объясняешь вратарям нюансы, то неважно Гутор у тебя или кто-то другой». Хомутовский – о триумфе Бреста

 
 
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Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский поделился подробностями своей работы.
 
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