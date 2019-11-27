Источник материала: Tribuna.com

Белорусские футболисты не будут считаться легионерами в Казахстане.

Членами Исполкома КФФ было принято решение об отмене статуса «невоспитанника казахстанского футбола» футболистам, являющихся гражданами стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее руководителем Казахстанской федерации футбола Адильбеком Джаксыбековым было инициировано предложение о рассмотрении этого вопроса на очередном заседании Исполнительного комитета.