Дмитрий Басков: «Не боимся, что Тэйлор закроет путь в ворота нашим, белорусским ребятам»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского Дмитрий Басков прокомментировал подписание контракта с голкипером .

«Прибыв на просмотр, Дэнни очень хорошо показал себя в тренировочном процессе, понравился тренерскому штабу ответственным, профессиональным отношением к делу. Он реально заставил шевелиться других наших вратарей, которые почувствовали конкуренцию, дыхание в спину. Этого эффекта мы и добивались, ведь самоуспокоенность – наихудшее ощущение для спортсмена.

При этом мы не боимся, что Дэнни закроет путь в ворота нашим, белорусским ребятам. У нас сложилось четкое понимание, что сейчас им лучше играть в фарм-клубах, чем эпизодически получать игровую практику в основе, большую часть времени проводя на скамейке. То же касается и Толопило, который на весь декабрь поступил в распоряжение «молодежки». Отмечу, что у всех белорусских вратарей «вторая сторона» контракта – «Динамо-Молодечно». Дэнни же в случае командирования в чемпионат Беларуси будет выступать за минскую .

Вместе с тем, подписывая Тэйлора, мы решаем стратегические задачи, страхуем себя на следующий сезон в финансовом отношении, ведь Дэнни заключил соглашение на очень приемлемых для клуба условиях. Это позволяет нам оптимально сбалансировать бюджет с прицелом на перспективу», – сказал Басков.