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«Прессбол»: «Дмитраница может занять пост генерального директора «Волны»

28.11.2019 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко назвал вероятного нового генерального директора «Волны».

«Прошла информация, будто бы Дмитраница займет руководящую роль в местном клубе «Волна», которая в новом сезоне поднимется высоко и с намерением выйти в сильнейший дивизион.

Мы, естественно, не стали довольствоваться версиями и попробовали выяснить, что в действительности намечается в футбольном Пинске. Полученной информации достаточно, чтобы порадоваться за местных болельщиков. В «Волну» на самом деле собираются вдохнуть новую жизнь и устремить ее к высоким вершинам.

Дмитраница ответил «Прессболу». Много лет последовательно сторонящийся публичности, Леонид Федорович был краток: «На сегодня у меня контракт с БАТЭ...» Как видим, наши предположения абонент не опроверг, в чем можно увидеть знак. Тем более что действующие контракты имеют свойство заканчиваться в декабре.

По сведениям «Прессбола», вероятность союза Дмитраницы с «Волной» настолько высока, что можно даже назвать его предполагаемую должность. Генеральный директор клуба», – сказал Кайко.

 
 
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Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко назвал вероятного нового генерального директора «Волны».
 
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