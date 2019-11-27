«Прессбол»: «Дмитраница может занять пост генерального директора «Волны»

Источник материала: Tribuna.com

Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко назвал вероятного нового генерального директора «Волны».

«Прошла информация, будто бы Дмитраница займет руководящую роль в местном клубе «Волна», которая в новом сезоне поднимется высоко и с намерением выйти в сильнейший дивизион.

Мы, естественно, не стали довольствоваться версиями и попробовали выяснить, что в действительности намечается в футбольном Пинске. Полученной информации достаточно, чтобы порадоваться за местных болельщиков. В «Волну» на самом деле собираются вдохнуть новую жизнь и устремить ее к высоким вершинам.

Дмитраница ответил «Прессболу». Много лет последовательно сторонящийся публичности, Леонид Федорович был краток: «На сегодня у меня контракт с БАТЭ...» Как видим, наши предположения абонент не опроверг, в чем можно увидеть знак. Тем более что действующие контракты имеют свойство заканчиваться в декабре.

По сведениям «Прессбола», вероятность союза Дмитраницы с «Волной» настолько высока, что можно даже назвать его предполагаемую должность. Генеральный директор клуба», – сказал Кайко.