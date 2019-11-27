Жуковский о реанимации: «Все черное, все серое кажется. Сны плохие. Фекалии снятся. Все страшное»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский рассказал о проблемах со здоровьем.

«Проблемы с желудком. Не первый день? Конечно. Началось с перепадов веса. Я мог игроком прийти с 12 лишними килограммами. Юрий Иосифович [Пунтус, Жуковский играл в дубле БАТЭ] со свистком в шесть утра гонял меня вокруг столовой :) Потом травмы, операции, операции – это все сказалось. И у меня предрасположенность родительская. Первый раз серьезно лет 10 назад это было.

Как это было сейчас? Обратился в больницу, взяли анализы, говорят – парень, тебе в реанимацию. Сказали, тяжелое состояние, хотя я был в сознании, нормально общался.

В реанимации все по-другому. Никто не лебезит перед тобой, жесткое отношение. И когда люди при тебе умирают – это страшно.

Я лежал на первой кровати, сосед – на второй. Девушка говорит: «Он отходит в мир иной». – «Что, первый?» Меня так – чик! Я на нее – она говорит: «Нет, второй». Буквально через час – все. Это такой стресс – не дай Бог.

Все черное, все серое кажется. Сны плохие. Закрывал глаза – сериал «Чернобыль» пересматривал заново. Фекалии снятся. Все страшное. А когда перевели в обычную палату, сны – солнце, вода. Все совсем по другому», – сказал Жуковский.