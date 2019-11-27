Сестра Милевского: «Готовила Артему суп после тяжелых ночей»

Источник материала: Tribuna.com

Сестра игрока брестского Брест Артема Милевского Ксения рассказала, какими блюдами кормила брата.

– Сырники. «Мама, не обижайся, но у малой вкуснее». А еще суп готовила после тяжелых ночей.

- Какой?

– Куриный. Вы что, никогда не гуляли?

- Знакомил вас со своими одноклубниками? Кто из киевских динамовцев произвел самое лучшее впечатление?

– Алиева я знала достаточно хорошо. Несколько раз виделись, гуляли. Артем пытался оберегать меня от мужского пола, – сказала Милевская.