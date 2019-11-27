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Сестра Милевского: «Готовила Артему суп после тяжелых ночей»
28.11.2019 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сестра игрока брестского
– Сырники. «Мама, не обижайся, но у малой вкуснее». А еще суп готовила после тяжелых ночей.
- Какой?
– Куриный. Вы что, никогда не гуляли?
- Знакомил вас со своими одноклубниками? Кто из киевских динамовцев произвел самое лучшее впечатление?
– Алиева я знала достаточно хорошо. Несколько раз виделись, гуляли. Артем пытался оберегать меня от мужского пола, – сказала Милевская.
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Сестра игрока брестского «Динамо» Брест Артема Милевского Ксения рассказала, какими блюдами кормила брата.
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