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Сестра Милевского: «Готовила Артему суп после тяжелых ночей»

28.11.2019 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сестра игрока брестского «Динамо» Брест Артема Милевского Ксения рассказала, какими блюдами кормила брата.

– Сырники. «Мама, не обижайся, но у малой вкуснее». А еще суп готовила после тяжелых ночей.

- Какой?

– Куриный. Вы что, никогда не гуляли?

- Знакомил вас со своими одноклубниками? Кто из киевских динамовцев произвел самое лучшее впечатление?

– Алиева я знала достаточно хорошо. Несколько раз виделись, гуляли. Артем пытался оберегать меня от мужского пола, – сказала Милевская.

 
Теги: Брест
 
 
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Сестра игрока брестского «Динамо» Брест Артема Милевского Ксения рассказала, какими блюдами кормила брата.
 
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